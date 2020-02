WHO đặt tên chính thức cho dịch virus corona chủng mới là

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/2 (giờ địa phương) đã đặt tên cho bệnh viêm phổi xuất phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) do virus corona chủng mới gây ra là "COVID-19".Trong buổi họp báo cùng ngày tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích "CO" nghĩa là "corona", "VI" là "virus", "D" là "dịch bệnh" (disease), và "19" chỉ năm đầu tiên phát sinh dịch (2019).Theo ông Tedros, tên mới này được quyết định dựa theo hướng dẫn do Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) thống nhất. WHO đã lựa chọn một cái tên có liên quan đến dịch bệnh, có thể phát âm được, mà không đề cập đến vị trí địa lý, động vật, cá nhân hay tập thể nào.Tổng giám đốc Tedros giải thích việc đặt tên cho dịch bệnh rất quan trọng, giúp ngăn chặn lan truyền các tên không chính xác hay bị kỳ thị. Đây cũng là tiêu chuẩn để gọi tên dịch bệnh trong tương lai nếu dịch virus corona chủng mới xuất hiện trở lại.Sau khi WHO công bố tên mới của dịch bệnh, cơ quan phòng dịch tại Hàn Quốc cho biết Chính phủ đã quyết định đặt tên riêng bằng tiếng Hàn cho virus corona chủng mới là "corona-19". Đây là kiến nghị của Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) do tên gọi bằng tiếng Anh khá dài.Ủy ban khắc phục sự cố trung ương cho biết khi gọi tên virus corona chủng mới bằng tiếng Anh sẽ vẫn theo tên do WHO đặt là "COVID-19".Bên cạnh dịch virus corona chủng mới, Tổng giám đốc Tedros cũng hối thúc cộng đồng quốc tế quan tâm tới dịch do virus Ebola gây ra tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Congo đang khiến nhiều người tử vong. Theo ông Tedros, trong ba ngày qua không xuất hiện ca nhiễm virus Ebola nào, song nếu không xuất hiện một ca nhiễm nào trong suốt 42 ngày thì mới có thể coi là dịch bệnh đã kết thúc.Ngày 12/2, WHO đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp nhằm đánh giá, cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch Ebola. Tổng giám đốc Tedros cho biết ông có kế hoạch thăm Kinshasa, thủ đô của Công hòa dân chủ nhân dân Congo, trong ngày 13/2 để rà soát hệ thống y tế liên quan tới dịch Ebola.