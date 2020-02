Photo : YONHAP News

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 12/2 đưa tin tính đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa nhận được báo cáo nào từ Bộ Y tế Bắc Triều Tiên về trường hợp nhiễm dịch corona-19.Theo Văn phòng của WHO tại Bình Nhưỡng, nhận được yêu cầu từ Bộ Y tế miền Bắc, Tổ chức Y tế thế giới đã cung cấp các trang bị bảo hộ cá nhân cho các cán bộ y tế như thuốc, kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang và áo blouse trắng. Cùng với đó, WHO cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trong điều trị cách ly, theo dõi tình trạng dịch bệnh, chẩn đoán sớm dịch corona-19.Đây là lần đầu tiên Tổ chức Y tế thế giới đề cập có ca nhiễm dịch corona-19 tại Bắc Triều Tiên hay không.Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng tình hình tại miền Bắc có thể khác, bởi con số thống kê chính thức các ca nhiễm bệnh của WHO phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo của các nước thành viên.Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục khẳng định nước này chưa xuất hiện ca nhiễm dịch corona-19 nào.Kênh tuyên truyền đối ngoại của miền Bắc "Tongil Voice" (Tiếng vọng thống nhất) đã đăng tải bài viết tựa đề "Tạo nền tảng vật chất để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm", trong đó có nội dung nước này đang nỗ lực để virus corona-19 tuyệt đối không xâm nhập vào trong nước. Bài viết cũng khẳng định dịch chưa hề du nhập vào miền Bắc.Trước đây, thế giới từng đối mặt với các đại dịch như Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS), Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ một lần duy nhất chính thức xác nhận phát sinh dịch virus cúm A H1N1 năm 2009.