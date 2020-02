Việt Nam dẫn đầu thị trường xuất khẩu nho và dâu tây của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc và Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 13/2 cho biết kim ngạch xuất khẩu nho của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 27,1 tỷ won (23 triệu USD), tăng 64,2% so với năm trước.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực giải thích nguyên nhân là do nho Hàn Quốc được xuất khẩu sang Việt Nam để làm quà, Hong Kong nhập khẩu nho Hàn Quốc thay thế cho nho xuất xứ Nhật Bản, và nhu cầu nho chất lượng cao của Trung Quốc tăng.Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu nho Shine Muscat chiếm nhiều nhất với 72,4%, tiếp đó là nho Kyoho với 13,8% và nho Campbell với 13,3%.Đặc biệt, nho Shine Muscat với giá cả đắt đỏ tại Hàn Quốc lại được xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc và Việt Nam, khá bất thường nếu xét đến tình hình kinh tế địa phương.Nhờ sức hút của nho Shine Muscat, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc và Hong Kong, dẫn đầu về lượng nhập khẩu nho của Hàn Quốc. Xuất khẩu nho sang Việt Nam trong năm ngoái tăng tới 34,8%.Chủ tịch Liên hiệp xuất khẩu nho Hàn Quốc Hwang Eui-chang cho biết hơn 70% nho Shine Muscat xuất khẩu sang Việt Nam được dùng để làm quà và đồ cúng. Thời điểm Việt Nam nhập khẩu nho nhiều nhất là dịp Tết Nguyên đán. Giá xuất khẩu nho sang các nước phương Nam mới như Việt Nam là 19.000 won/kg (hơn 16 USD/kg) với nho loại I, và 17.500 won/kg (gần 15 USD/kg) cho nho loại II.Theo Bộ Nông lâm, tỷ trọng xuất khẩu trên tổng sản lượng nho trong nước chỉ mới đạt 1,1%, diện tích trồng nho Shine Muscat cũng đang có xu hướng mở rộng, nên kỳ vọng tỷ trọng xuất khẩu nho sẽ tăng theo.Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu dâu tây trong năm ngoái đạt 63,8 tỷ won (54 triệu USD), tăng 14,7% so với năm trước.Kim ngạch xuất khẩu dâu tây sang Hong Kong và Singapore đều đạt hơn 11,8 tỷ won (hơn 10 triệu USD), sang Việt Nam tăng đột biến tới 90%, đạt 8,2 tỷ won (7 triệu USD). ​Tại Việt Nam, dâu tây xuất xứ Hàn Quốc chiếm 99,4% tổng số dâu tây nhập khẩu.