Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ rót 250 tỷ won hỗ trợ doanh nghiệp chịu thiệt hại do dịch corona-19

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ 250 tỷ won (211,3 triệu USD) cho các doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi dịch corona-19 bằng ngân sách của 4 cơ quan chính sách tài chính trực thuộc Bộ, bắt đầu từ ngày 13/2.Biện pháp này được đưa ra dựa trên phương án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh nhỏ lẻ do Chính phủ công bố tại cuộc họp đối sách vực dậy nền kinh tế một ngày trước đó.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu thiệt hại sẽ được nhận 25 tỷ won (21,1 triệu USD) từ quỹ ổn định kinh doanh khẩn cấp của Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (KOSMES), 105 tỷ won (88,7 triệu USD) từ Quỹ bảo lãnh công nghệ (KIBO).Đối tượng được hỗ trợ là những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch, biểu diễn nghệ thuật, chịu thiệt hại do nhu cầu thu hẹp; doanh nghiệp chế tạo bị thiệt hại do các đơn vị hợp tác tạm ngừng sản xuất; và các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng do gặp trở ngại về nhập khẩu linh kiện, nguyên liệu từ Trung Quốc.Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ cho mỗi doanh nghiệp vay tối đa 1 tỷ won (846.000 USD) trong thời hạn 5 năm, lãi suất giảm 0,5% xuống còn 2,15%.Quỹ bảo lãnh công nghệ cũng bảo lãnh ưu đãi cho mỗi doanh nghiệp tối đa 300 triệu won (gần 254.000 USD). Tỷ lệ bảo lãnh được điều chỉnh tăng từ 85% như hiện hành lên 95%. Phí bảo lãnh là 1%.Nhằm nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp, Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ triển khai nguồn nhân lực hỗ trợ khẩn cấp ở từng địa phương, đồng thời nhận đơn đăng ký trực tuyến với các khoản tiền quỹ chung và riêng.Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ được hỗ trợ 20 tỷ won (16,9 triệu USD) từ Cơ quan xúc tiến thị trường hộ kinh doanh nhỏ lẻ, và 100 tỷ won (84,6 triệu USD) từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng (KODIT) địa phương.Đối tượng được hỗ trợ là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng, nhà nghỉ, vận tải, buôn bán sỉ và lẻ, được xác định chịu thiệt hại liên quan đến xuất nhập khẩu với Trung Quốc, hoặc có doanh thu giảm.Cơ quan xúc tiến thị trường hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ cho các đối tượng trên vay tối đa 70 triệu won (hơn 59.000 USD) trong 5 năm, lãi suất giảm 0,25% xuống còn 1,75%. Quỹ Bảo lãnh tín dụng địa phương sẽ bảo lãnh toàn bộ số tiền trong phạm vi tối đa 70 triệu won (hơn 59.000 USD), phí bảo lãnh giảm 0,2% còn 0,8%.Những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh nhỏ lẻ hiện đang gặp khó khăn trả tiền vay trước đó cũng sẽ được xem xét gia hạn thời gian trả nợ.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được tặng số tiền chi trả bảo hiểm trong trường hợp gặp sự cố với trái phiếu nhận từ các công ty mua.Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch, vận tải, buôn bán sỉ và lẻ chịu thiệt hại sẽ được giảm 10% phí tham gia bảo hiểm, và được giảm thời gian xét duyệt bảo hiểm khi phát sinh sự cố từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.