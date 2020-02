Tổng thống động viên các hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/2 đã tới thăm chợ đầu mối Namdaemun (Seoul) để động viên các hộ kinh doanh đang gặp khó khăn do vắng khách, trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh corona-19 gia tăng.Các hộ kinh doanh cho biết kể từ khi bùng phát dịch corona-19, lượng khách tới chợ đã giảm đi một phần ba so với trước, qua đó đề nghị Chính phủ giúp đỡ vượt qua khó khăn.Tổng thống đã mang theo phiếu mua hàng để mua sản phẩm ở các cửa hàng trong chợ. Ông Moon còn tới một cửa hàng hồng sâm, mua 30 hộp quà để tặng cho các nhân viên trong Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC).Tổng thống khẳng định dịch bệnh đang dần được kiểm soát, người dân sẽ sớm hoạt động kinh tế bình thường trở lại. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ tối đa giúp các hộ kinh doanh vượt qua khó khăn. Tổng thống nhấn mạnh chỉ cần tất cả cùng tuân thủ đúng quy tắc an toàn thì sẽ không phải quá bất an về dịch bệnh, và đề nghị người dân duy trì bình thường hoạt động kinh tế, tiêu dùng.Phủ Tổng thống quyết định sẽ không mở cửa nhà ăn nội bộ vào thứ Sáu hàng tuần trong vòng ba tháng tới, nhằm giúp đỡ hoạt động kinh doanh của các nhà hàng xung quanh.