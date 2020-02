Photo : YONHAP News

Bị cáo Kim Dong-won, nhân vật đứng sau tài khoản "Druking" từng đăng tải các bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in lên mạng internet, đã bị kết án ba năm tù giam, hai năm sau khi Viện Kiểm sát bắt đầu điều tra vụ án vào tháng 1 năm 2018 theo ủy thác từ cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver.Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 13/2 đã mở phiên tòa xét xử ông Kim, giữ nguyên mức án ba năm tù giam của tòa phúc thẩm đối với cáo buộc thao túng bình luận trên mạng và hối lộ, và 6 tháng tù giam cho hưởng án treo một năm của tòa sơ thẩm đối với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị.Trước đó, ông Kim bị Viện Kiểm sát truy tố với cáo buộc sử dụng chương trình phần mềm thao túng bình luận trên mạng tên là "King Crab" từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, để kiểm soát các lượt bình luận, "like" trên mạng.Tháng 3 năm 2016, ông này từng hai lần gặp cựu nghị sĩ Roh Hoe-chan của đảng Công lý, quyên góp số tiền quỹ chính trị lên tới 50 triệu won (42.300 USD) cho ông Roh. Ông Kim cũng bị cáo buộc đã đưa 5 triệu won (4.230 USD) cho một trợ lý của cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo nhằm nhờ vả tiến cử một luật sư quen biết vào vị trí Tổng lãnh sự tại Osaka (Nhật Bản).Tòa án tối cao nhận định việc ông Kim Dong-won sử dụng chương trình "King Crab" để chỉnh sửa thứ tự của các bình luận trên mạng và đăng thông tin giả đã gây cản trở tới nghiệp vụ xử lý thông tin của cổng thông tin Naver.Ngoài ra, căn cứ điều 314 Luật tố tụng hình sự, Tòa án kết luận di thư do cố nghị sĩ Roh để lại là chứng cứ của vụ án, qua đó công nhận ông Kim đã hối lộ 50 triệu won quỹ chính trị cho cựu nghị sĩ Roh.Trước đó, trong phiên sơ thẩm, ông Kim Dong-won bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam vì đã cản trở nghiêm trọng tới việc hình thành dư luận lành mạnh trên mạng, làm sai lệch quyết định chính trị của cử tri, gây hại tới quá trình bầu cử tự do và công bằng. Tòa sơ thẩm cũng kết án bị cáo một năm tù giam cho hưởng án treo 6 tháng với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị.Tới phiên phúc thẩm lần thứ nhất, tòa kết luận ông Kim đã lên kế hoạch phạm tội, tích cực chỉ đạo quá trình thao túng bình luận trên mạng, tuyên mức án ba năm tù giam, và giữ nguyên mức án sơ thẩm là 6 tháng tù giam cho hưởng án treo một năm đối với cáo buộc vi phạm Luật quỹ chính trị.