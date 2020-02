Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc thăm Nga

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Hyun-jong ngày 12/2 đã tới sân bay quốc tế Sheremetyevo, thủ đô Matxcơva, bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Nga. Chuyến thăm Nga của ông Kim diễn ra chỉ bốn ngày sau khi ông này về nước từ chuyến thăm Washington, hội đàm với các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ.Trả lời báo giới, ông Kim cho biết sẽ thảo luận với giới chức Nga về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nga, và lịch trình cụ thể cho chuyến thăm Seoul của Tổng thống Vladimir Putin.Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia bác bỏ khả năng sẽ tiếp xúc với nhân sự Bắc Triều Tiên tại Nga. Tuy nhiên, có khả năng ông Kim sẽ trao đổi với Nga về vấn đề quan hệ liên Triều hoặc đàm phán Mỹ-Triều.Tháng 12 năm ngoái, Nga và Trung Quốc từng trình dự thảo nghị quyết đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên.Trong hai ngày 10 và 11/2, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ và của trợ lý đại diện hạt nhân hai nước, trao đổi về vấn đề hợp tác liên Triều, xu hướng đối thoại Mỹ-Triều và tình hình bán đảo Hàn Quốc.