Thu hồi hơn 490.000 xe ô tô sản xuất và nhập khẩu bởi 6 hãng lớn

Photo : KBS News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết sẽ tiến hành thu hồi 494.720 chiếc xe thuộc 21 dòng xe được sản xuất hoặc nhập khẩu bởi hãng ô tô Hyundai và công ty FCA Korea, do phát hiện lỗi trong quá trình sản xuất.Trong đó, 491.102 chiếc xe thuộc hai dòng xe do hãng ô tô Hyundai sản xuất và bán ra thị trường, trong đó có Avande, sẽ bị thu hồi do xác định có khả năng phát sinh cháy nổ bởi hiện tượng chập điện bên trong bộ nguồn của mo-đun ABS/ESC ở một số xe cũ. Những xe này sẽ được sửa chữa miễn phí tại các trung tâm dịch vụ của hãng ô tô Hyundai từ ngày 17/2.872 chiếc xe dòng Fiat 500 2013 do FCA Korea sản xuất và kinh doanh cũng bị thu hồi do độ bền của bộ điều chỉnh cáp cảm biến tốc độ giảm khiến dây cáp bị tách rời, cần số không di chuyển được. Theo đó, từ ngày 19/2, những xe này sẽ được sửa chữa miễn phí tại trung tâm dịch vụ của FCA Korea.Ngoài ra, 2.273 chiếc xe thuộc 9 dòng xe do công ty BMW Hàn Quốc nhập khẩu như BMW 320i cũng sẽ bị thu hồi. Nguyên nhân là do áp lực nổ quá lớn của bơm hơi trong quá trình túi khí bung ra gây ra những mảnh vỡ kim loại gây hại cho người lái xe.323 chiếc xe thuộc 5 dòng xe nhập khẩu bởi công ty Audi Volkswagen Hàn Quốc như Jetta 2.0, TDI, BMT, bị thu hồi do lỗi linh kiện bên trong bộ số. 93 chiếc xe Lion's City CNF 93 nhập khẩu bởi MAN Truck & Bus Korea sẽ bị thu hồi do rò rỉ khí ga làm tắt máy khi khởi động.Ngoài ra, 27 chiếc xe thuộc hai dòng xe hai bánh như THRUXTON R, và 30 chiếc SPEED TWIN được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Kymco bị thu hồi sửa chữa.Bộ Địa chính và giao thông hiện đang vận hành trung tâm thu hồi xe ô tô (www.car.go.kr). Người dân chỉ việc nhập số đăng ký xe là có thể tra cứu xe có thuộc đối tượng bị thu hồi hay không, cũng như kiểm tra lỗi cụ thể của xe.