Tư lệnh Bắc Mỹ để ngỏ khả năng Bắc Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa ICBM đã được nâng cấp

Photo : YONHAP News

Tư lệnh Bắc Mỹ kiêm Tư lệnh phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) Terrence O'Shaughnessy ngày 13/2 cho rằng vụ thử nghiệm động cơ tên lửa gần đây ở Bắc Triều Tiên cho thấy nước này đã sẵn sàng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng đe dọa tới lãnh thổ nước Mỹ.Tại phiên điều trần về chương trình quốc phòng tương lai và ngân sách quốc phòng dựa theo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2021 do Ủy ban quân sự thuộc Thượng viện Mỹ tổ chức, Tư lệnh O'Shaughnessy khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chứng tỏ năng lực đe dọa lãnh thổ nước Mỹ bằng tên lửa ICBM có gắn hạt nhân. Năm 2017, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công hai tên lửa ICBM không đơn thuần chỉ là bom nhiệt hạch, mà còn đưa một phần hoặc toàn bộ khu vực Bắc Mỹ vào tầm bắn.Theo Tư lệnh O'Shaughnessy, Bắc Triều Tiên đã chấm dứt nghiên cứu và phát triển chương trình vũ khí chiến lược sau vụ phóng tên lửa ICBM cuối cùng tháng 11 năm 2017. Năm ngoái, nước này lại tiến hành một số vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa tầm ngắn mới, cho thấy công nghệ tiên tiến có thể tích hợp vào hệ thống vũ khí chiến lược.Tại phiên điều trần, Tư lệnh chiến lược Charles Richard cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang coi thường quy định quốc tế, tiếp tục có các hành động ác ý gây bất an trong khu vực. Do đó, Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong khu vực để giảm nhẹ căng thẳng quân sự, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực của Bộ Quốc phòng Mỹ giúp các quan chức ngoại giao đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc dứt khoát, toàn diện, và có thể kiểm chứng (FFVD).