Dịch corona-19 có thể ảnh hưởng tới xu hướng hồi phục kinh tế của Hàn Quốc

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 14/2 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế", trong đó đánh giá quý IV năm ngoái, xu hướng tăng sản xuất, tiêu dùng và đầu tư thiết bị vẫn được duy trì. Riêng trong tháng 12, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá tình trạng và xu hướng hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đều tăng, phản ánh xu hướng hồi phục của nền kinh tế.Trong tháng 12 năm ngoái, các chỉ số chính về hoạt động công nghiệp đều tăng so với một tháng trước, như sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 3,5%, doanh thu bán lẻ tăng 0,3%, đầu tư thiết bị tăng 10,9%, đầu tư xây dựng tăng 4,1%; riêng lĩnh vực dịch vụ giảm nhẹ 0,1%. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 1,4% so với một tháng trước và 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.Trong tháng 1 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2019 do số ngày làm việc giảm 2,5 ngày vì vướng lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đã tăng từ 1,92 tỷ USD trong tháng 1 năm ngoái lên 2,02 tỷ USD cùng kỳ năm nay.Đặc biệt, quy mô lao động có việc làm tăng mạnh, cho thấy xu hướng hồi phục rõ rệt. Trong tháng trước, lao động có việc làm tăng 568.000 người, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,1%, giảm 0,4% so với một năm trước. Lao động ngành chế tạo và xây dựng chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, lần lượt tăng 8.000 người và 5.000 người. Riêng lao động có việc làm nhóm 40 tuổi giảm 84.000 người, vẫn tiếp tục xu hướng giảm.Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 tăng 1,5% so với một năm trước, do giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản và giá dầu mỏ tăng. Giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm các mặt hàng có biến động giá lớn là nông sản và dầu mỏ, tăng 0,9%.Tuy nhiên, mức độ lây lan và thời gian kéo dài của dịch corona-19 sẽ có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thế giới, trong đó có Trung Quốc, và xu hướng hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc.Bộ Kế hoạch và tài chính cam kết sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ các ngành nghề lo ngại gặp thiệt hại do dịch bệnh, giảm thiểu tác động tới nền kinh tế, đồng thời đẩy nhanh xúc tiến các bài toán thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu đã được Chính phủ đề ra trong Phương hướng chính sách kinh tế năm 2020.