BTS lần đầu biểu diễn ca khúc chủ đề album mới trong chương trình truyền hình của Mỹ cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ ra mắt ca khúc chủ đề trong album mới, dự kiến phát hành ngày 21/2 tới, trong một chương trình Talk Show nổi tiếng của Mỹ.Công ty quản lý Big Hit Entertainment ngày 14/2 cho biết BTS sẽ lần đầu biểu diễn ca khúc chủ đề của album chính thức thứ 4 mang tên "MAP OF THE SOUL: 7" trong chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" của đài NBC (Mỹ), phát sóng ngày 24/2 (giờ địa phương).Trong chương trình này, không chỉ biểu diễn trên sân khấu, BTS sẽ cùng người dẫn chương trình Jimmy Fallon đi tàu điện ngầm, trả lời câu hỏi của người hâm mộ, thăm quan địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố New York.Tại buổi ghi hình, MC Jimmy Fallon nhận xét khán giả truyền hình sẽ choáng ngợp trước sự hoành tráng, hấp dẫn của tiết mục này. BTS đã thực sự thống trị Nhà ga Trung Tâm của New York.BTS từng xuất hiện trong chương trình này vào tháng 9 năm 2018, biểu diễn ca khúc IDOL và trò chuyện với MC Jimmy Fallon.