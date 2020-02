Chính phủ xúc tiến phương án sơ tán công dân trên du thuyền

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định xúc tiến phương án đưa những công dân trên du thuyền "Diamond Princess" đang neo đậu cách ly tại cảng Yokohama Nhật Bản về nước, trong bối cảnh số ca nhiễm dịch corona-19 trên tàu đang gia tăng đột biến.Hiện đã xác định một số công dân trên du thuyền có mong muốn về nước.Ủy ban khắc phục sự cố trung ương chiều 16/2 đã tổ chức cuộc họp mở rộng do Thủ tướng Chung Sye-kyun chủ trì, phổ biến kế hoạch xúc tiến hợp tác với Chính phủ Nhật Bản về việc đưa công dân trên du thuyền về nước.Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Park Neung-hoo cho biết Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng nhiễm dịch corona-19 đối với toàn bộ hành khách trên du thuyền "Diamond Princess", và lần lượt cho phép những người âm tính với virus về nước từ ngày 19/2 tới. Chính phủ Seoul quyết định sẽ xúc tiến phương án sơ tán những công dân muốn về nước có kết quả kiểm tra âm tính từ trước ngày 19/2.Theo đó, Chính phủ sẽ xác định chính xác mong muốn của công dân trên du thuyền trước, rồi xúc tiến thảo luận với phía Chính phủ Tokyo. Ngoài ra, Chính phủ sẽ liên lạc thường xuyên với phía Nhật Bản, cung cấp các tiện nghi cho tới khi tất cả những công dân trên du thuyền đảm bảo an toàn.Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Se-young cho biết Chính phủ đều liên lạc với 14 công dân trên du thuyền mỗi ngày thông qua Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Yokohama. Dù đến hiện tại đã xác định một số trường hợp có mong muốn về nước, song Chính phủ sẽ tiếp tục liên lạc để thống nhất con số cụ thể.Trong buổi họp báo định kỳ sáng 17/2, Phó Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Kim Kang-rip cho biết những công dân trên du thuyền "Diamond Princess" nếu được đưa về nước sẽ phải cách ly tại cơ sở chỉ định trong vòng 14 ngày, tương tự các công dân trở về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).Theo Phó Chủ tịch Kim, có hơn 3.700 hành khách trên du thuyền "Diamond Princess", 10% trong số này đã nhiễm dịch corona-19. Do đó, Chính phủ cần cân nhắc nguy cơ lây nhiễm cao giữa những người trên du thuyền để lên phương án hành động.