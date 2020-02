Cựu Công sứ Bắc Triều Tiên bị tấn công mạng trên điện thoại thông minh năm 2019

Photo : YONHAP News

Một tổ chức tin tặc phỏng đoán của Bắc Triều Tiên trong tháng 12 năm ngoái được cho là đã tấn công mạng trên điện thoại thông minh của cựu Công sứ Anh của miền Bắc Thae Yong-ho, người đã cùng vợ con đào thoát tới Hàn Quốc tháng 7 năm 2016.Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 17/2, Giám đốc trung tâm chuyên về an ninh mạng EST Security Moon Jong-Hyun cho biết trong quá trình khảo sát tình hình thiệt hại do tấn công mạng trên điện thoại thông minh của các phóng viên cơ quan ngôn luận trong nước từ tháng 10 đến tháng 11 năm ngoái, cơ quan này đã truy tìm tung tích máy chủ của một tin tặc thuộc nhóm tin tặc "Geumseong 121", phỏng đoán liên quan tới miền Bắc. Theo đó, trên máy chủ của tin tặc này phát hiện có tên "Thae Gu-min", tên giả của cựu Công sứ Thae Yong-ho. Trung tâm đã liên lạc với cựu Công sứ Thae để thông báo sự việc này.Nhóm tin tặc "Geumseong 121" được cho là đã gửi các email giả mạo đến các đối tượng là quan chức an ninh, ngoại giao tại Hàn Quốc trong năm ngoái.Giám đốc Moon Jong-hyun cho biết đã xác định được những nội dung tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh qua ứng dụng Kakaotalk được lấy cắp từ điện thoại của cựu Công sứ Thae trong máy chủ của tin tặc trên. EST Security phỏng đoán điện thoại của ông Thae bị tấn công bằng chương trình do nhóm tin tặc gửi qua ứng dụng nhắn tin Kakaotalk hay Telegram.Theo Giám đốc Moon, cùng thời gian này, ngoài cựu Công sứ Thae, những quan chức cố vấn, các phóng viên chuyên về ngoại giao và viễn thông, và một số người dân tị nạn miền Bắc cũng đã bị các tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên như "Geumseong 121" và "Kimsuky" tấn công mạng qua máy tính hay điện thoại thông minh.Cựu Công sứ Thae Yong-ho hiện đã gia nhập đảng đối lập Hàn Quốc tự do, tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc Tổng tuyển cử 15/4 tới.