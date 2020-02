Khai mạc khóa họp Quốc hội bất thường tháng 2

Photo : YONHAP News

Khóa họp Quốc hội bất thường tháng 2, khóa họp cuối cùng trước thềm Tổng tuyển cử 15/4, đã chính thức diễn ra từ ngày 17/2, và kéo dài trong vòng 30 ngày.Từ ngày 18-19/2, Đại diện tại Quốc hội của các đảng sẽ lần lượt có bài phát biểu trước Quốc hội. Phiên chất vấn Chính phủ sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, từ ngày 24/2.Dự báo chính giới sẽ xung đột ý kiến sâu sắc về nhiều vấn đề nổi cộm, như đối phó với dịch corona-19, nghi ngờ Phủ Tổng thống can thiệp vào bầu cử.Ngày 17/2, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ thay thế 20% nghị sĩ đương nhiệm. Cuối tuần trước, đảng này đã quyết định gạch tên 23 nghị sĩ (20% trên tổng số 129 nghị sĩ đương nhiệm) khỏi danh sách tiến cử của đảng, nhưng không công bố danh sách cụ thể. Các nghị sĩ này nếu không tự nguyện rút lui mà vẫn tiếp tục tranh cử thì sẽ phải cạnh tranh vị trí ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành với các chính trị gia mới.Cuối tuần qua, có thêm ba nghị sĩ của đảng đối lập Hàn Quốc tự do tuyên bố không tranh cử. Tính đến ngày 17/2, tổng cộng 16 nghị sĩ của đảng này đã tuyên bố không tranh cử.Đảng "Hàn Quốc tương lai hợp nhất mới" đã ra mắt ngày 17/2 với tên gọi chính thức là đảng "Tương lai Hợp nhất" (Future Integration Party), gồm ba đảng Hàn Quốc tự do, đảng Bảo thủ mới và đảng Hướng tới tương lai 4.0. Ban lãnh đạo đảng gồm 12 người, trong đó có các ủy viên tối cao của đảng Hàn Quốc tự do, như Chủ tịch Hwang Kyo-ahn, và cả tỉnh trưởng Jeju Won Hee-ryong.Trong khi đó, quá trình thảo luận hợp nhất ba chính đảng cùng khu vực Honam (thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) gồm đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Giải pháp thay thế mới (New Alternatives Party) vẫn đang gặp trở ngại, do Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu từ chối sáp nhập.Ông Sohn cho rằng việc hợp nhất ba đảng vùng Honam thành một đảng không thể trở thành "con đường mới", yêu cầu nghị sĩ của ba đảng thành lập một nhóm đàm phán chung trước rồi mới xúc tiến hợp nhất.