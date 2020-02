Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm gần 10% trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 17/2 công bố kết quả phân tích số liệu thống kê của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cho biết trong vòng ba quý đầu năm 2019, tổng lượng xuất khẩu thế giới đã giảm 2,94% so với cùng kỳ năm 2018.Trong số "4 cường quốc chế tạo thế giới", xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 9,83%, cao nhất so với ba nước còn lại là Trung Quốc (0,09%), Nhật Bản (4,5%), Đức (5,21%).Trong vòng 10 năm kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Hàn Quốc đã dần nâng thị phần các mặt hàng thương mại chính trên thế giới, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào chíp bán dẫn.Theo cơ sở dữ liệu thương mại của Liên hợp quốc (UN Comtrade) về 20 mặt hàng thương mại chính của thế giới (trừ dầu mỏ, gas), thị phần của Hàn Quốc đã tăng từ 4,3% lên 6,58% năm 2018, tức tăng 2,28%. Trong khoảng thời gian này, thị phần của Trung Quốc tăng gần gấp đôi, từ 11% lên 20,83% (tăng 9,84%). Đức tăng 1,64%, từ 12,88% lên 14,52%. Riêng thị phần của Nhật Bản giảm 0,43%, từ 8,91% xuống 8,48%.Nếu không bao gồm mặt hàng chíp bán dẫn thì thị phần của Hàn Quốc chỉ chiếm 4,51%, tăng 0,48% trong vòng 10 năm qua. Thị phần chíp bán dẫn của Hàn Quốc đã tăng từ 7,63% năm 2008 lên 31,34% năm 2018, tức tăng tới 23,71%. Theo số liệu năm 2019, chíp bán dẫn chiếm khoảng 18% tổng lượng xuất khẩu của Hàn Quốc. Thị phần ô tô của Hàn Quốc tăng 1,1% trong vòng 10 năm qua, từ 4,96% lên 6,07%, thị phần đóng tàu lại giảm 15,44%, từ 30,66% xuống 15,22%.Trong khi đó, thị phần của Trung Quốc đều tăng ở mọi mặt hàng, trừ tivi và xe tải. Đặc biệt, thị phần chíp bán dẫn, thiết bị viễn thông của Trung Quốc đã tăng tới hơn 20% trong vòng một thập kỷ. Thị phần của Nhật Bản giảm ở các lĩnh vực ô tô con, thiết bị viễn thông.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc phải chủ động lập chiến lược thương mại, đối phó với khả năng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại do dịch corona-19. Trung Quốc vốn chiếm một phần tư xuất khẩu, một phần ba đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc.