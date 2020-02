Khả năng lây nhiễm của virus corona-19 có thể cao hơn nhiều so với ước tính của WHO

Photo : YONHAP News

Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy khả năng lây lan của virus corona-19 cao hơn nhiều so với phỏng đoán của Tổ chức y tế thế giới (WHO).Tạp chí học thuật quốc tế "Journal of Travel Medicine" do Hiệp hội y học du lịch quốc tế phát hành đã đăng tải luận văn nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Đại học Umea (Thụy Điển), với sự tham gia của nhà khoa học các nước Đức, Trung Quốc.Theo bản tóm tắt nội dung luận văn đăng trên trang www.eurekalert.org ngày 14/2 (giờ địa phương), nhóm nghiên cứu kết luận virus corona-19 có khả năng lây nhiễm ít nhất bằng virus Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS).Trước đó, WHO ước tính virus corona-19 có hệ số lây nhiễm từ 1,4 đến 2,5, tức là một người bệnh có thể lây nhiễm sang 1,4 đến 2,5 người bình thường, khỏe mạnh. Chỉ số này càng cao nghĩa là khả năng lây nhiễm của virus càng mạnh, nếu xuống dưới 1 nghĩa là bệnh sẽ biến mất.Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích lại 12 trong rất nhiều kết quả nghiên cứu về virus corona-19 tới thời điểm hiện tại. Kết quả cho thấy hệ số lây nhiễm bình quân của virus là 3,28, cao hơn nhiều so với ước tính của WHO.Những nghiên cứu ban đầu về virus corona-19 cho hệ số lây nhiễm khá thấp. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh ngày càng lây lan rộng, các nghiên cứu gần đây nhất đều cho hệ số lây nhiễm cao, từ 2 đến 3.