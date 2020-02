Hãng ô tô GM Hàn Quốc dừng sản xuất hai ngày do thiếu nguồn cung phụ tùng

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô GM Hàn Quốc đã phải dừng sản xuất vì trở ngại về nguồn cung phụ tùng do ảnh hưởng của dịch corona-19.Hãng này công bố dừng một số dây chuyền sản xuất ở nhà máy thuộc quận Bupyeong, thành phố Incheon trong vòng hai ngày, từ ngày 17/2. Thời gian vừa qua, trong khi nhiều doanh nghiệp ô tô thành phẩm của Hàn Quốc phải dừng sản xuất, GM Hàn Quốc vẫn hoạt động bình thường do sở hữu mạng lưới nguồn cung phụ tùng toàn cầu.Hãng Hyundai, Kia đã phải lần lượt dừng hoạt động một số dây chuyền sản xuất từ ngày 4/2 do thiếu nguồn cung phụ tùng "hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô" (wiring harness) nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại các hãng này đã quay trở lại hoạt động bình thường.Từ ngày 11/2, Hyundai đã lần lượt nối lại hoạt động sản xuất trong nước. Tới ngày 17/2, hầu hết các nhà máy của hãng đều đã hoạt động trở lại bình thường. Riêng nhà máy sản xuất xe tải, xe buýt ở thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) của Hyundai vẫn nghỉ đến hết ngày 20/2.Hãng Kia cũng đã nối lại hoạt động sản xuất ở phần lớn các nhà máy từ ngày 14/2. Hãng Ssangyong, doanh nghiệp ô tô đầu tiên trong nước phải tạm dừng sản xuất, đã khởi động lại nhà máy ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) từ ngày 13/2. Hãng Renault Samsung sau khi tạm dừng sản xuất trong 4 ngày (11-14/2) cũng đã mở cửa trở lại từ ngày 15/2.