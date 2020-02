Nhiều nước châu Á hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin nhiều nước châu Á đã liên tiếp hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế quốc gia do tác động của dịch corona-19.Bộ Thương mại và công nghiệp Singapore đã hạ phạm vi triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2020 từ mức tối thiểu -0,5% đến mức tối đa 1,5%, giảm 1% so với triển vọng đưa ra trước đó (0,5%-2,5%). Chính phủ Singapore giải thích nguyên nhân hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế là do dịch corona-19 đang tác động tới nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Singapore.Thái Lan cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế do lượng du khách Trung Quốc giảm mạnh khiến ngành công nghiệp du lịch nước này rơi vào khó khăn. Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội Quốc gia (NESDC) của Thái Lan đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế từ mức 2,7%-3,7% xuống còn 1,5%-2,5% do thiệt hại từ nạn hạn hán và sự lây lan của dịch corona-19.Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng cho biết nước này đã quyết định hạ triển vọng tăng trưởng trong năm nay từ 2,2%-2,8% xuống còn 2%-2,5%. Bà Jacinda Ardern nhận định kinh tế sẽ chịu cú sốc trong nửa đầu năm, và bình thường trở lại trong nửa cuối năm.Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa có động thái hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế, song đang hết sức quan ngại về tác động tiêu cực của dịch corona-19.Trong một tin liên quan, hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 16/2 đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản năm nay từ 0,4% xuống còn 0,3% với lý do là dịch corona-19. Đồng thời, Moody's cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2020 từ 2,1% xuống còn 1,9%.