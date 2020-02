Chính phủ sẽ triển khai các đối sách quyết liệt nhất đối phó với tình trạng báo động của nền kinh tế

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 18/2 tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in cho biết nhiều ý kiến trong dư luận đang lo ngại dịch corona-19 sẽ tác động mạnh và kéo dài hơn nhiều so với Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS). Do vậy, các ban ngành Chính phủ cần nhận thức đầy đủ về tình trạng báo động của nền kinh tế để đối phó chặt chẽ, huy động mọi đối sách đặc biệt trong khả năng.Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu kinh tế Trung Quốc xấu đi. Ngay lúc này, mạng lưới cung cấp và hoạt động sản xuất kết nối với Trung Quốc đang gặp trở ngại. Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác chiếm một phần tư tỷ trọng xuất khẩu của Hàn Quốc, đang giảm mạnh. Lĩnh vực dịch vụ như du lịch, văn hóa, giải trí cũng đang bị thiệt hại nghiêm trọng, tiêu dùng nội địa co hẹp, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ lao đao.Tổng thống nhấn mạnh khoản ngân sách dự phòng đợt một quy mô 104,1 tỷ won (87,5 triệu USD) thông qua trong cuộc họp Nội các cùng ngày chỉ là bước khởi đầu, chưa đủ để đối phó với dịch bệnh. Để khắc phục tình trạng báo động của nền kinh tế, Chính phủ phải phát huy mọi nguồn lực chính sách, không nên đề ra bất cứ giới hạn nào.Cụ thể, Tổng thống đề cập tới việc hỗ trợ vốn, giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương, mở rộng ưu đãi và cải cách quy chế mạnh mẽ để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư. Ngoài ra, các ban ngành hữu quan cần cân nhắc những phương án hỗ trợ "phá cách" nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương, ổn định tiêu dùng, hoạt động kinh doanh ở các chợ đầu mối truyền thống. Tổng thống nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải triển khai chính sách kịp thời, nhanh chóng.Tổng thống đánh giá cao nỗ lực của cơ quan phòng dịch và đội ngũ nhân viên y tế, cũng như sự tuân thủ quy tắc giữ vệ sinh cá nhân của người dân, đối phó với dịch corona-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn tiến nghiêm trọng tại Trung Quốc, thêm vào đó tình hình tại quốc gia láng giềng Nhật Bản có thể sẽ trở thành một biến số mới. Chính phủ sẽ đẩy mạnh công tác kiểm dịch trong quá trình nhập cảnh, phối hợp với các nước láng giềng đối phó dịch bệnh.