Tổng thống chỉ thị các ban ngành dốc toàn lực đưa nền kinh tế thoát khỏi tác động của dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dư luận hết sức lo ngại về tác động của dịch corona-19 tới hồi phục kinh tế, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/2 đã nghe Bộ trưởng 4 Bộ liên quan đến kinh tế báo cáo công việc năm 2020.Tổng thống nhấn mạnh dịch corona-19 đang gây ra thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều so với dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát năm 2015. Tình hình hiện nay là hết sức nghiêm trọng và đáng báo động.Tuy nhiên, tâm lý lo sợ, bất an quá mức đang làm co hẹp hoạt động tiêu dùng. Đây là lúc các ban ngành Chính phủ phải dốc toàn lực để vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa vực dậy nền kinh tế. Tổng thống cam kết Chính phủ cũng sẽ tham gia hỗ trợ, và vận động tự nguyện giảm giá cho thuê bất động sản để giảm thiểu khó khăn cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.Tổng thống một lần nữa đề nghị người dân tin tưởng biện pháp đối phó của Chính phủ, tuân thủ đúng các quy tắc an toàn, quay lại nhịp sinh hoạt thường ngày và hoạt động kinh tế một cách bình thường.Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan hợp tác chặt chẽ, khắc phục thiệt hại từ dịch corona-19 tương tự lần đối phó với quy chế xuất khẩu của Nhật Bản năm ngoái.Sau phần báo cáo của 4 Bộ trưởng là phần phát biểu của đại diện các doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, tham gia buổi báo cáo còn có sinh viên Lee Dong-hoon, người phát triển "Bản đồ corona" về các bệnh nhân mắc corona-19 và đường di chuyển của họ. Tổng thống khen ngợi bản đồ này đã giúp người dân hiểu rõ thông tin công bố từ Chính phủ, qua đó nhận định các ban ngành cũng cần áp dụng các ý tưởng sáng tạo trong phương thức quảng bá.