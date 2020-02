Photo : YONHAP News

Phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc nhằm phản đối biện pháp hạn chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul vẫn đang tiếp diễn dù đã qua 7 tháng.Theo báo cáo kết quả nhập khẩu hàng tiêu dùng của Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 18/2, kim ngạch nhập khẩu hàng tiêu dùng xuất xứ Nhật Bản trong tháng 1 vừa qua đạt 229,3 tỷ won (193,68 triệu USD), giảm 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Quy mô nhập khẩu toàn bộ hàng tiêu dùng của tháng trước đã giảm 8,9% so với năm ngoái. Trong đó, mặt hàng xuất xứ Nhật Bản có xu hướng giảm nhiều hơn hẳn.Xét theo từng mặt hàng, nhập khẩu bia chỉ dừng lại ở 126.000 USD, giảm sâu 98,2% so với một năm trước, và giảm 45% so với tháng 12 năm ngoái.Kim ngạch nhập khẩu ô tô Nhật Bản tháng 1 đạt hơn 21,92 triệu USD, giảm 69,8% so với năm ngoái. Nhập khẩu xe hybrid (xe chạy bằng cả xăng và điện) đặc biệt lao dốc. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Hàn Quốc (KAIDA), số xe ô tô Nhật Bản đăng ký mới trong tháng 1 đã giảm tới 64,8%. Thị phần ô tô Nhật Bản trên thị trường xe nhập khẩu ở Hàn Quốc giảm 13,1% còn 7,5%.Kim ngạch nhập khẩu xe máy cũng giảm 98,9%, đạt 20.000 USD.Ngoài ra, nhập khẩu rượu sake, thuốc lá, đồ chơi trẻ em, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm của Nhật Bản cũng giảm nhiều. Duy chỉ có kim ngạch nhập khẩu gậy đánh golf (1,6%) và máy quay phim (122,1%) là không giảm.Xu hướng giảm nhập khẩu hàng tiêu dùng xuất xứ Nhật Bản có vẻ chững lại vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái khi giảm lần lượt 40,3% và 23,8% so với một năm trước. Đặc biệt, quy mô nhập khẩu hàng tiêu dùng Nhật Bản tháng 12 năm ngoái còn tăng 20,1% so với tháng 11 nhờ các chương trình giảm giá ô tô thương hiệu Nhật Bản cuối năm ngoái.Tuy nhiên, đến tháng 1 năm nay, mức giảm nhập khẩu hàng Nhật Bản so với cùng kỳ một năm trước lại tăng lên trên 35%, cho thấy phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc vẫn chưa hạ nhiệt.