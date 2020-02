Hàn Quốc có 51 ca nhiễm corona-19 tới ngày 19/2

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 4 giờ chiều 19/2, đã xác định thêm 20 ca nhiễm corona-19, nâng tổng số ca mắc bệnh trong nước lên 51 người.Trong 20 ca nhiễm mới, có 18 ca ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Trong đó, 15 người đã được xác định có liên quan tới ca nhiễm thứ 31, gồm 14 người sinh hoạt trong cùng một nhà thờ và một người lây nhiễm do tiếp xúc tại bệnh viện.Bệnh nhân thứ 31 từng tới nhà thờ này trong hai tiếng vào ngày 9/2 và 16/2, khi đã xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Trong thời gian ủ bệnh chưa có triệu chứng gì, người này cũng đã hai lần ghé thăm nhà thờ.Nhà thờ này có tổng cộng hơn 9.000 tín đồ. Riêng trong ngày 16/2 đã có hơn 460 tín đồ tới nhà thờ, tham dự lễ cầu nguyện với bệnh nhân thứ 31. Do vậy, cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ tiến hành điều tra trên diện rộng con đường lây nhiễm trong nhà thờ.Ngoài ra, có hai bệnh nhân ở khu vực khác bị kết luận nhiễm virus, gồm một học sinh tiểu học 12 tuổi là con gái của bệnh nhân thứ 20, và một nam giới người Hàn 78 tuổi sống ở Seoul.Trong tổng số 51 bệnh nhân, hiện đã có 16 người được dỡ bỏ cách ly, 35 người đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế do Nhà nước chỉ định.