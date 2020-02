Photo : YONHAP News

Phim "Ký sinh trùng" của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho đã tiếp tục nhận giải "Phim tiếng nước ngoài hay nhất" của lễ trao giải David di Donatello, được mệnh danh là giải Oscar của Ý.Đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc thắng giải thưởng điện ảnh uy tín của Ý.Hãng thông tấn Ansa (Ý) ngày 18/2 (giờ địa phương) cho biết "Ký sinh trùng" đã xuất sắc vượt qua phim "Chuyện ngày xưa ... ở Hollywood" (Once Upon a Time... in Hollywood) của đạo diễn Mỹ Quentin Tarantino, "Cẩm nang xanh" (Green Book) của đạo diễn Mỹ Peter Farrelly, “Thằng hề” (Joker) của đạo diễn Mỹ Todd Phillips, và "Vụ Án Dreyfus" (The Dreyfus Affair) của đạo diễn người Ba Lan gốc Do Thái Roman Polanski, đạt giải "Phim tiếng nước ngoài hay nhất" dành cho những tác phẩm điện ảnh không nói tiếng Ý.Đơn vị tổ chức cho biết việc bỏ phiếu bình chọn giải được tiến hành trước thời điểm diễn ra lễ trao giải Oscar, do đó kết quả lần này không chịu tác động gì từ kết quả Oscar.David di Donatello là giải thưởng điện ảnh thường niên của Ý, tổ chức lần đầu năm 1956. Giải thưởng được đặt theo tên bức tượng nổi tiếng "David" của nhà điêu khắc đại diện cho phong trào văn hóa Phục Hưng ở Ý Donatello. Tiêu chí đánh giá và phương thức trao giải được thực hiện giống với giải Oscar của Mỹ.Trước đó, bài hát chủ đề trong phim "Tuổi trẻ" (Youth) của đạo diễn Ý Paolo Sorrentino do ca sĩ Hàn Quốc Cho Su-mi trình diễn mang tên "Bài hát đơn giản" (Simple Song) từng được nhận giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" năm 2016."Ký sinh trùng" đang được trình chiếu ở tất cả các rạp chiếu phim trên toàn nước Ý, hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé tại đây.