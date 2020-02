Chính phủ công bố đối sách xuất khẩu cho các doanh nghiệp gặp thiệt hại vì dịch corona-19 trong tuần thứ ba tháng 2

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng kinh tế về công tác đối phó dịch corona-19 kiêm Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) sáng 19/2, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết trong vòng 10 ngày đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 1,53 tỷ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Đặc biệt, do ảnh hưởng từ dịch corona-19, nhiều doanh nghiệp còn đang gặp trở ngại về sản xuất bởi không đủ nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc. Do vậy, các ban ngành Chính phủ cần lập biện pháp đối phó khác so với trước đây.Ông Hong cho biết trong cuộc họp cùng ngày, các Bộ ngành liên quan đến kinh tế sẽ thảo luận phương án cung cấp tính thanh khoản khẩn cấp cho các doanh nghiệp gặp thiệt hại, như chưa được thanh toán tiền hợp đồng xuất khẩu; hỗ trợ thông quan nhanh cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về cung cầu nguyên vật liệu; và hỗ trợ marketing xuất khẩu. Chính phủ cũng sẽ xem xét phương án trung và dài hạn là đổi mới cơ cấu xuất khẩu, đảm bảo mạng lưới cung ứng ổn định phạm vi toàn thế giới. Dựa trên nội dung thảo luận, Chính phủ sẽ công bố đối sách cụ thể trong tuần này.Ngoài ra, để vực dậy nền kinh tế địa phương đang bị co hẹp do corona-19, Chính phủ sẽ nâng mức giảm giá các loại phiếu mua hàng tại địa phương từ 5% lên 10%, nâng quy mô phát hành phiếu mua hàng hiện đang ở mức 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD).Chính phủ sẽ giải ngân 137.000 tỷ won (115 tỷ USD), tương đương 60% tổng ngân sách địa phương trong nửa đầu năm nay. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về mặt nguyên tắc, Chính phủ sẽ vẫn xúc tiến các sự kiện do chính quyền các địa phương chủ trì theo đúng kế hoạch.Chính phủ sẽ tích cực tận dụng khoản ngân sách dự phòng dùng cho khắc phục thiên tai, sự cố, và quỹ quản lý thiên tai, sự cố để đảm bảo nguồn tài chính cho công tác phòng dịch tại các địa phương. Hiện tại, Chính phủ đã giải ngân 36,7 tỷ won (30,7 triệu USD), dự kiến sẽ giải ngân thêm khoảng 100 tỷ won (83,8 triệu USD) trong thời gian tới. Cùng với đó, Chính phủ sẽ nỗ lực rút ngắn thời gian thu mua các vật phẩm quan trọng để phòng dịch như khẩu trang, thuốc chẩn đoán, xét nghiệm.Phó Thủ tướng Hong nhấn mạnh chỉ riêng nỗ lực của Chính phủ sẽ khó khắc phục triệt để tình hình hiện nay, mà cần cả sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp. Ông Hong chỉ ra rằng đối sách kinh tế hữu hiệu nhất chính là người dân tiếp tục bình thường các hoạt động tiêu dùng hàng ngày, và doanh nghiệp tiếp tục tích cực đầu tư.