Tổng thống chỉ thị đẩy mạnh đối phó dịch corona-19 tại các địa phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/2 đã có buổi tọa đàm với Giám đốc Sở Giáo dục 17 tỉnh, thành trên cả nước tại Phủ Tổng thống.Liên quan tới việc số ca nhiễm corona-19 tăng thêm 15 ca trong ngày 19/2, Tổng thống nhấn mạnh phải tăng cường hệ thống đối phó dịch bệnh tại các địa phương, thiết lập mạng lưới phòng dịch chắc chắn, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người, bệnh viện, viện dưỡng lão. Tổng thống chỉ thị Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh, thành đặc biệt theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương mình để phối hợp chặt chẽ với Chính phủ.Tiếp đó, Tổng thống đề nghị người dân tuân thủ đúng các quy tắc giữ gìn vệ sinh cá nhân, dù không đi du lịch hay không tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng nếu có triệu chứng nghi ngờ phải tích cực kiểm tra, chẩn đoán và điều trị. Đây chính là biện pháp tối ưu nhất để đảm bảo an toàn không chỉ cho bản thân mình mà còn cho gia đình và cộng đồng.Tổng thống nhấn mạnh phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho trẻ em. Trước thềm khai giảng, các trường học phải tiến hành khử trùng triệt để, bố trí đầy đủ vật dụng phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay, hướng dẫn giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy tắc vệ sinh. Từ nay tới khi hết dịch, Bộ Giáo dục, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương và các trường học phải phối hợp thật chặt chẽ trong công tác phòng dịch.Ngoài ra, Tổng thống cũng đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục các địa phương đảm bảo hoạt động tối đa các lớp chăm sóc trẻ nếu có yêu cầu từ phụ huynh học sinh. Ông Moon cho rằng cần thiết lập một tiêu chuẩn thống nhất trên toàn quốc đối với việc cho học sinh nghỉ học.Nhân đợt dịch lần này, Chính phủ quyết tâm tạo thay đổi rõ rệt trong vấn đề an toàn học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao độ tin cậy của người dân vào hệ thống giáo dục công.Tổng thống cảm ơn Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh, thành đã đối phó nhanh chóng và chặt chẽ, ưu tiên an toàn cho các học sinh, như truyền đạt hướng dẫn về những đối tượng cần được bảo vệ và hướng dẫn giảng dạy tới các trường học, dịch quy tắc phòng dịch sang 13 thứ tiếng để phục vụ học sinh người nước ngoài, gia đình đa văn hóa.Tổng thống bày tỏ tự hào về bầu không khí ấm áp đang lan tỏa trong các trường học, như việc hiệu trưởng một trường tiểu học ở thành phố Daegu viết thư tay cho các em học sinh tốt nghiệp, hay những thông điệp trên mạng xã hội an ủi và động viên du học sinh người Trung Quốc.