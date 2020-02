Hàn Quốc lần đầu xuất khẩu gà tần sâm sang Canada

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực và Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc đã hoàn tất thảo luận với Chính phủ Canada về kế hoạch xuất khẩu món gà tần sâm (Samgyetang). Lô hàng đầu tiên sẽ được xuất sang Canada vào ngày 20/2.Ước tính tổng lượng xuất khẩu gà tần sâm sang Canada trong năm nay đạt 80 tấn (tương đương 74.000 suất). Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 13 tấn trước trong ngày 20/2, và 46 tấn tiếp theo trong tháng 3. 21 tấn còn lại sẽ lần lượt được xuất khẩu đến cuối năm.Chính phủ cho biết việc xuất khẩu thành công gà tần sâm sang Canada là thành quả nỗ lực thảo luận suốt 23 năm qua với Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada (CFIA). Trước đó, hai nước đã từng dừng thảo luận trong 6 năm do tranh chấp về thịt bò tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, hai bên đã đẩy nhanh tốc độ đàm phán sau khi Chính phủ Cananda tiến hành khảo sát các doanh nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2018.Hiện tại, món gà tần sâm của Hàn Quốc đã được xuất khẩu sang 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong. Hàn Quốc vẫn đang tiến hành đàm phán xuất khẩu sang 27 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).Tổng kim ngạch xuất khẩu gà tần sâm đã tăng từ 12 tỷ won (10 triệu USD) năm 2017 lên 13,1 tỷ won (11 triệu USD) năm 2018, sau đó chững lại còn 11,6 tỷ won (9,7 triệu USD) trong năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến trong năm nay là 12,2 tỷ won (10,2 triệu USD).Chính phủ Hàn Quốc đánh giá món ăn truyền thống gà tần sâm đã thỏa mãn các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp, đưa nhiều mặt hàng ẩm thực đa dạng tới nhiều quốc gia hơn nữa trên thế giới.