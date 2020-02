Bộ Tài chính Mỹ cam kết giúp đỡ các tổ chức viện trợ quốc tế hoạt động tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang chuyên tâm hỗ trợ các tổ chức y tế, tổ chức viện trợ của Mỹ và quốc tế đang hoạt động tại Bắc Triều Tiên, liên quan tới dịch corona-19.Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định vẫn phối hợp thường xuyên với các tổ chức phi chính phủ (NGO) đang hoạt động viện trợ nhân đạo tại miền Bắc.Mặc dù không đưa ra tuyên bố chính thức như Bộ Ngoại giao, song việc Bộ Tài chính Mỹ trả lời phỏng vấn khẳng định sẽ giúp đỡ các hoạt động viện trợ miền Bắc để phòng dịch corona-19 là khá bất thường.Hiện tại, các trang thiết bị, vật tư phòng dịch muốn đưa vào Bắc Triều Tiên phải được Ủy ban cấm vận miền Bắc thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn. Những mặt hàng công nghệ của Mỹ phải được Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp phép. Do đó, phương hướng của Bộ Tài chính là hết sức quan trọng.Hiên tại ở miền Bắc, hoạt động phòng dịch corona-19 đang được các cơ quan, tổ chức quốc tế tiến hành hết sức sôi nổi.Các địa phương đang được tập trung phòng dịch là những nơi tiếp giáp biên giới với Trung Quốc như tỉnh Bắc Pyongan, tỉnh Yanggang, và tỉnh Jagang.Trả lời phỏng vấn của KBS, Hội chữ thập đỏ quốc tế cho biết hiện có hơn 500 tình nguyện viên đang hoạt động tại miền Bắc, hợp tác với Bộ Y tế Bắc Triều Tiên thực hiện các hoạt động phòng dịch. Mặc dù vậy, cộng đồng quốc tế hiện vẫn hết sức lo ngại về tình hình dịch corona-19 ở miền Bắc do nước này thiếu các trang thiết bị y tế và dược phẩm.Việc Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ liên tiếp khẳng định sẽ ủng hộ và giúp đỡ công tác viện trợ Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế để đối phó với dịch corona-19 khiến dư luận quan tâm liệu động thái này sẽ tác động thế nào tới mối quan hệ Mỹ-Triều đang bế tắc.