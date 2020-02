Khán giả quốc tế phẫn nộ sau khi xem bộ phim tài liệu về thảm họa chìm tàu Sewol

Photo : KBS News

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 vừa qua, phim tài liệu Hàn Quốc "Ký ức về sự vắng mặt" (tên tiếng Anh "In The Absence") của đạo diễn Yi Seung-jun, với chủ đề thảm họa chìm tàu Sewol tháng 4 năm 2014, đã được đề cử ở hạng mục "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất".Trong buổi họp báo ngày 18/2 sau khi về nước, đoàn làm phim thể hiện hài lòng vì đã giữ đúng lời hứa với gia quyến các nạn nhân là đưa sự thật về thảm họa chìm tàu Sewol tới toàn thế giới, hy vọng công chúng thế giới sẽ còn nhắc tới tai nạn thảm khốc này."Ký ức về sự vắng mặt" là phim tài liệu dài 29 phút, sắp xếp lại các đoạn video, ghi âm vào thời điểm xảy ra tai nạn, qua đó nhấn mạnh "sự vắng mặt của quốc gia". Tham dự buổi họp báo còn có nhiều gia quyến của các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu.Mặc dù không giành giải thưởng, nhưng "Ký ức của sự vắng mặt" đã được giới truyền thông Mỹ, trong đó có tờ Thời báo New York, đánh giá cao.Đạo diễn Yi Seung-jun chia sẻ khán giả nước ngoài đã không khỏi phẫn nộ khi theo dõi cảnh thuyền trưởng tàu Sewol thoát thân trước tiên, hay đoạn ghi âm Phủ Tổng thống chỉ yêu cầu video vụ việc để báo cáo lên cấp trên.Tuy nhiên, đạo diễn Yi cũng chỉ ra rằng phim tài liệu của Hàn Quốc vừa có tiềm năng, vừa có mặt hạn chế. "Ký ức của sự vắng mặt" được tham dự Oscar lần này là nhờ có nhà sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên, để phim tài liệu Hàn Quốc có thể gặt hái kết quả cao hơn tại các liên hoan phim quốc tế rất cần tới sự hỗ trợ từ Chính phủ.Ngày 16/4/2014, tàu khách Sewol trọng tải 6.825 tấn chở 476 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, đã gặp nạn và chìm khi đang di chuyển từ cảng Incheon, thành phố Incheon, đến đảo Jeju. Tổng cộng 304 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là các em học sinh trường trung học phổ thông Danwon (thành phố Ansan, tỉnh Gangwon), đang trong chuyến dã ngoại.