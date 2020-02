Bình Nhưỡng tăng thời gian cách ly người nghi nhiễm dịch corona-19 lên 30 ngày

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/2 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Geneva (Thụy Sĩ) Han Tae-song cho biết đã nhận được thông báo từ chính quyền miền Bắc về việc tăng thời gian cách ly người nghi nhiễm dịch corona-19 từ 14 ngày lên 30 ngày.Đại sứ Han khẳng định Bắc Triều Tiên đang tiến hành công tác cách ly nghiêm ngặt tại khu vực riêng biệt, và trong nước vẫn chưa xuất hiện ca nhiễm corona-19 nào.Người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic cho biết có hơn 7.200 khách du lịch tới miền Bắc từ ngày 30/12 năm ngoái tới 9/2 năm nay, trong đó có 141 người xuất hiện triệu chứng sốt, nhưng tất cả đều cho kết quả âm tính với corona-19.Tổ chức Y tế thế giới cho biết Bắc Triều Tiên sở hữu trang thiết bị kiểm tra khuếch đại gen nên có thể xét nghiệm virus corona-19. Các chuyên gia và nhân viên phòng thí nghiệm miền Bắc đã đến Hong Kong năm ngoái để tập huấn xét nghiệm người nhiễm cúm do WHO tổ chức.