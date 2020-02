Khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản giảm trong tháng 1

Photo : YONHAP News

Do tác động của phong trào tẩy chay du lịch Nhật Bản của người Hàn Quốc, phản đối biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul, lượng du khách người Hàn tới Nhật Bản trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm.Cơ quan du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 19/2 đã công bố thống kê khách quốc tế đến Nhật Bản, cho biết khách du lịch người Hàn trong tháng trước đạt 316.000 người, giảm 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái.So với tháng 10 năm ngoái giảm 65,5%, tháng 11 giảm 65,1% và tháng 12 giảm 63,6%, tốc độ giảm của tháng 1 năm nay có phần cải thiện hơn, song vẫn duy trì mức hơn 50%.Trong tháng 1 vừa qua, tổng lượng khách quốc tế tới Nhật Bản đạt hơn 2,66 triệu người, giảm 1,1% so với một năm trước, ghi nhận xu hướng giảm 4 tháng liên tiếp.Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đạt 40 triệu khách du lịch trong năm nay, năm diễn ra sự kiện Thế vận hội mùa hè Tokyo. Tuy nhiên, mục tiêu này khó có thể đạt được trong bối cảnh khách du lịch người Hàn vẫn tiếp tục giảm, cộng thêm tình hình lây lan của dịch corona-19.Năm 2019, tổng số khách du lịch nước ngoài tới xứ sở hoa anh đào đạt hơn 31,88 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2018.