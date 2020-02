Thu nhập từ lao động của các hộ gia đình thu nhập thấp tăng trở lại sau 8 quý

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/2 công bố số liệu cho biết trong quý IV năm ngoái, thu nhập bình quân tháng của các hộ gia đình Hàn Quốc đạt 4.772.000 won (3.985 USD), tăng 3,6% so với một năm trước, tiếp tục xu hướng tăng của quý III trước đó.Trong đó, thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất tăng 6,9%, mức tăng cao nhất trong số các hộ gia đình. Đặc biệt, thu nhập từ lao động của nhóm hộ gia đình này đã tăng 6.5% so với cùng kỳ một năm trước, tương đương 458.000 won (382 USD).Đây là lần đầu tiên thu nhập từ lao động của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất tăng trong vòng 8 quý, kể từ quý IV năm 2017. Nhờ vậy, chênh lệch thu nhập giữa các hộ này với nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất đã thu hẹp còn 5,26 lần, cải thiện hơn so với một năm trước là 5,47 lần.Trong quý IV năm ngoái, thu nhập của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất tăng 1,4%. Các nhóm hộ gia đình còn lại có thu nhập tăng từ 4 đến 6%.Tuy nhiên, thu nhập từ kinh doanh của các hộ gia đình vẫn không có xu hướng cải thiện. Trong quý IV năm 2019, thu nhập từ kinh doanh của các hộ gia đình đạt bình quân 890.000 won (743 USD)/tháng, giảm 2,2% so với một năm trước, và giảm 5 quý liên tiếp từ quý IV năm 2018, dài nhất từ trước tới nay.