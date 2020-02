Tỷ lệ người dân theo tư tưởng bảo thủ tăng trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hành chính Hàn Quốc ngày 20/2 công bố kết quả khảo sát tổng hợp xã hội năm 2019, tiến hành đối với 8.000 người trưởng thành từ 19 đến dưới 69 tuổi trong tháng 9 và 10 năm ngoái.24,7% người dân cho biết bản thân theo tư tưởng bảo thủ, tăng 3,4% so với kết quả khảo sát một năm trước. Ngược lại, số người trả lời theo tư tưởng tiến bộ là 28%, giảm 3,4%.Trong kết quả khảo sát đầu tiên tiến hành năm 2013, tỷ lệ người trả lời theo tư tưởng bảo thủ đạt 31%, sau đó liên tục giảm còn 21% năm 2017, đến năm 2018 tăng lên 21,2%, năm 2019 tiếp tục tăng mạnh hơn.Ngược lại, số người trả lời theo tư tưởng tiến bộ từng tăng đều đặn qua các năm, tới năm 2018 đạt 31,4%, nhưng đã chuyển sang xu hướng giảm vào năm ngoái. Chênh lệch giữa tỷ lệ người dân theo tư tưởng bảo thủ và tiến bộ được thu hẹp từ 10,2% năm 2018 xuống 3,3% năm 2019.Ngoài ra, 47,2% người dân trả lời theo tư tưởng trung lập, tăng nhẹ so với mức 46,3% năm 2018.Tư tưởng bài trừ các nhóm người thiểu số thể hiện rõ nét trong kết quả khảo sát năm ngoái. Tỷ lệ bài trừ người đồng tính là 57,1%, tăng 8,1%. Tỷ lệ bài trừ người tị nạn miền Bắc là 25,5%, tăng 12,6%, lần đầu tiên vượt mức 20%. Tỷ lệ bài trừ người lao động, nhập cư nước ngoài là 11,3%, cũng là lần đầu tiên ở mức hai chữ số, tăng 5,6% so với một năm trước.