Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hồi phục về mức 40%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 20/2 công bố kết quả thăm dò ý kiến của 1.508 cử tri trên 18 tuổi toàn quốc, tiến hành từ ngày 17-19/2 theo ủy thác của Đài truyền hình Giao thông (TBS).Theo đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 41,1%, tăng 1,2% so với tuần trước. Đảng Hợp nhất Tương lai mới ra mắt cũng lần đầu trở thành đối tượng khảo sát, tỷ lệ ủng hộ đạt 32,7%.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền và đảng Hợp nhất Tương lai đều cao hơn kết quả khảo sát theo ủy thác của trang tin Ohmynews, thực hiện từ ngày 20-21/1 đối với 1.200 cử tri trên 18 tuổi toàn quốc, với giả định đảng mới thành lập tên là đảng "Bảo thủ hợp nhất". Khi đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành là 36,6% và đảng Bảo thủ hợp nhất là 25,1%.Tuy nhiên, so với một tuần trước, tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất Tương lai thấp hơn tổng tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do (32%) và đảng Bảo thủ mới (3,9%) là 35,9%.Realmeter giải thích nguyên nhân là do vẫn tồn tại cảm giác khó tiếp nhận trong cử tri về việc hợp nhất phe bảo thủ.Tỷ lệ ủng hộ với đảng Công lý đạt 4,2%, giảm 0,6%; đảng Tương lai chính nghĩa đạt 3,2%, tăng 0,6%; và đảng Quốc dân do cựu nghị sĩ Ahn Cheol-soo thành lập đạt 2,3%; tầng lớp nghị sĩ tự do đạt 9,7%, giảm 1,4%.Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in đạt 48%, tăng 1,4%. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực đạt 48,3%, giảm 1,4%.Ngoài ra, Realmeter cũng tiến hành thăm dò ý kiến của 504 cử tri trên 18 tuổi toàn quốc ngày 19/2 theo ủy thác của đài TBS (độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 2,5%). 44,9% ý kiến cho biết tinh thần cảnh giác với dịch corona-19 đã cao hơn so với khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên. Tỷ lệ giữ nguyên quan điểm là 30,5%, tỷ lệ hạ thấp cảnh giác với corona-19 là 21,1%, và 3,5% người trả lời không biết hoặc không trả lời.