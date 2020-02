Photo : KBS News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20/2 (giờ địa phương) bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc có thể quản lý tốt dịch corona-19, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh trong nước đang tăng vọt.Trong buổi họp báo cùng ngày tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 104 ca nhiễm corona-19. Mặc dù số ca nhiễm mới khá nhiều, song đa số chỉ phát sinh ở một vài nhóm riêng biệt có liên quan với ca nhiễm bệnh trước đó.Theo Tổ chức Y tế thế giới, các ban ngành hữu quan Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ để đối phó dịch bệnh. Bên cạnh đó, chưa thể nhận định tình hình dịch bệnh toàn cầu đã thay đổi nhanh chóng.Liên quan đến việc Nga cấm nhập cảnh đối với người Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19, WHO cho biết tính đến nay đã có 30 nước thành viên báo cáo áp dụng biện pháp hạn chế du lịch.