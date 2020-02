Photo : YONHAP News

Ủy ban lâm sàng trung ương về bệnh truyền nhiễm mới, tập hợp những y bác sĩ và chuyên gia tham gia công tác điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, đã đưa ra kết quả phân tích khoa học dựa trên những kinh nghiệm điều trị trực tiếp.Dựa vào những triệu chứng của các ca nhiễm trong nước, Ủy ban trên phỏng đoán lượng virus corona-19 phát tán trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh là rất cao. Do đó, nhiều ý kiến lo ngại những người chưa xuất hiện triệu chứng, hay xuất hiện triệu chứng nhẹ chưa được chẩn đoán nhiễm corona-19 có thể lây lan mầm bệnh trong cộng đồng xã hội.Theo Ủy ban lâm sàng trung ương, tỷ lệ tử vong của dịch corona-19 tại Hàn Quốc là khoảng 0,02% đến 0,2%, gấp 4 lần bệnh cúm mùa đông thông thường. Do đó, những người cao tuổi hay những người có bệnh lý nền cần tăng cường phòng ngừa.Ủy ban trên nhận định dịch corona-19 dễ lây lan mạnh trong cộng đồng, nên so với việc cách ly và phong tỏa, cần chuyển sang bước đối phó khoa học hơn là phát triển vắc-xin và thuốc điều trị.Ủy ban lâm sàng trung ương về bệnh truyền nhiễm mới được mở rộng thành tổ chức thường trực từ một tổ chức tạm thời là nhóm đặc nhiệm lâm sàng trung ương của Viện y tế quốc gia (NMC), thành lập sau khi dịch corona-19 lây lan mạnh trong cộng đồng.Ủy ban lâm sàng trung ương lấy Trung tâm quản lý bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm trung ương thuộc Viện y tế quốc gia làm văn phòng hoạt động. Trước đây, văn phòng này được quản lý bởi nhóm đặc nhiệm lâm sàng trung ương với vai trò cơ quan điều trị cho những ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên trong thời gian tới, toàn bộ cơ quan y tế có phòng điều trị nội trú do Nhà nước chỉ định đều sẽ tham gia điều trị dịch corona-19.