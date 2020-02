Tổng thống nghe báo cáo về công tác phòng dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 21/2 đã nghe Thủ tướng Chung Sye-kyun báo cáo các nội dung thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng khẩn cấp về đối phó dịch corona-19 diễn ra ngày 20/2, và cuộc họp mở rộng của Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi ngày 21/2.Phủ Tổng thống cho biết Thủ tướng Chung báo cáo sẽ chỉ định khu vực thành phố Daegu và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang là "khu vực quản lý đặc biệt về bệnh truyền nhiễm", sau khi số ca nhiễm corona-19 tăng vọt tại hai địa phương này. Chính phủ quyết định sẽ hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho hai địa phương, như giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị y tế. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng thu thập danh sách các tín đồ của nhà thờ "siêu ổ dịch" Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu và tiến hành kiểm tra toàn bộ.Tổng thống hy vọng các ban ngành hữu quan Chính phủ đề ra đối sách tích cực hỗ trợ hai địa phương, chỉ thị tiến hành các biện pháp phòng dịch triệt để đối với nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu, nơi ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới; và tại nhà tang lễ bệnh viện Daenam, huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi phát sinh ca tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc.Tổng thống Moon nhấn mạnh cần tiến hành điều tra kỹ càng đối với tất cả những tín đồ đã tham gia cầu nguyện tại nhà thờ Shincheonji, và những người tham gia lễ tang tổ chức tại bệnh viện Daenam. Đặc biệt, cơ quan chức năng không nên chỉ phụ thuộc vào danh sách do phía nhà thờ cung cấp, mà phải có các bước đi chủ động và nhanh chóng.Tổng thống khẳng định Chính phủ vẫn đảm bảo các hoạt động tôn giáo cho người dân, tin tưởng phía nhà thờ Shincheonji sẽ cung cấp đầy đủ danh sách các tín đồ, tích cực phối hợp với công tác kiểm tra, chẩn đoán của cơ quan chức năng.Thủ tướng Chung cho biết các nước Nhật Bản, Hong Kong, Singapore vẫn đang duy trì cảnh báo bệnh truyền nhiễm ở mức "cảnh giác", mặc dù tỷ lệ nhiễm bệnh trên tổng dân số ở những nước này cao hơn nhiều so với Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ sẽ vẫn duy trì thang cảnh báo "cảnh giác" hiện nay, và vẫn đối phó quyết liệt tương đương mức cảnh báo cao nhất là "nghiêm trọng".