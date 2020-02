Photo : YONHAP News

Chiều 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đích thân chủ trì cuộc họp đối sách toàn Chính phủ đối phó với dịch corona-19. Căn cứ khuyến nghị của các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Tổng thống quyết định nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất là "nghiêm trọng", siết chặt hơn nữa hệ thống đối phó liên ngành. Tổng thống nhấn mạnh diễn biến trong vài ngày tới sẽ là bước ngoặt quan trọng đối với tình hình dịch corona-19 tại Hàn Quốc.Đây là lần thứ hai Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất, kể từ đợt dịch cúm H1N1 năm 2009.Tổng thống chỉ thị các cơ quan chức năng nắm bắt nhanh và điều trị sớm cho các bệnh nhân, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thời điểm hiện nay rất cần tới sự đồng lòng, dốc toàn lực đối phó của các ban ngành Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan phòng dịch, đội ngũ y tế, và rộng hơn là người dân cả nước.Chính phủ sẽ vẫn duy trì tính nhất quán trong hai cơ chế phòng dịch của Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) và Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi, đồng thời khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp đối phó liên ngành, hệ thống hỗ trợ giữa chính quyền trung ương và địa phương để đối phó với dịch bệnh một cách quyết liệt nhất.Tổng thống nhấn mạnh mặc dù tình hình đang hết sức nghiêm trọng, nhưng Hàn Quốc có thể chiến thắng được dịch bệnh. Chính phủ tự tin có đủ năng lực quản lý để kiểm soát được sự lây lan của virus corona-19. Phần lớn các bệnh nhân mới ghi nhận đều đã xác nhận được mối liên quan rõ ràng, tập trung trong một nhóm đối tượng nhất định. Hiện tại, không chỉ chính quyền thành phố Daegu mà các địa phương khác trên toàn quốc cũng đã đồng loạt đóng cửa cơ sở liên quan đến giáo pháo Shincheonji, "siêu ổ dịch" corona-19, điều tra toàn bộ các tín đồ của giáo phái này. Chính phủ mong người dân hiểu đây là một biện pháp vừa hiển nhiên, vừa bất khả kháng, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.Tổng thống nhấn mạnh người dân phải đồng hành với những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền địa phương và đội ngũ y tế thì mới có thể ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh trong cộng đồng. Ông đề nghị người dân cả nước không bất an quá mức, tin tưởng và tích cực phối hợp với Chính phủ.