Hàn Quốc lùi một tuần lịch khai giảng các trường học trên cả nước để ngăn ngừa dịch corona-19 lây lan

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo chiều 23/2 công bố kết quả của cuộc họp đối sách toàn Chính phủ đối phó với dịch corona-19, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc công bố nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm từ mức "cảnh giác" lên mức cao nhất là "nghiêm trọng". Cùng với đó, Chính phủ đã quyết định lùi một tuần lịch khai giảng của toàn bộ các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường giáo dục đặc biệt trên cả nước, từ ngày 2/3 sang ngày 9/3.Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye cho biết các trường sẽ tự điều chỉnh lịch nghỉ hè, nghỉ đông để đảm bảo số ngày học cho học sinh. Dù lùi lịch khai giảng, nhưng các trường sẽ thông báo và hướng dẫn chi tiết cho học sinh và phụ huynh các thông tin liên quan như giáo viên chủ nhiệm, sắp xếp môn học, và cung cấp các nội dung học trực tuyến tại nhà.Ngoài ra, các trường mẫu giáo và tiểu học sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp. Bộ Tuyển dụng và lao động và sẽ tích cực khuyến nghị các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ để chăm sóc con tại nhà, đẩy mạnh liên kết với dịch vụ chăm sóc trẻ em của Bộ Phụ nữ và gia đình. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để có biện pháp bổ sung cần thiết.Do đã nâng lên mức cảnh báo cao nhất, Hàn Quốc lần đầu tiên khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng làm Chủ tịch, đóng vai trò "tháp điều khiển" để đối phó hiệu quả với dịch corona-19.Theo công bố của Chính phủ, Ủy ban sẽ gồm hai Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Y tế và phúc lợi phụ trách các nghiệp vụ phòng dịch, và Bộ trưởng Hành chính và an toàn đóng vai trò hỗ trợ cơ chế phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương.Tính tới 4 giờ chiều 23/2, số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên thành 602 người, với 169 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày và 5 ca tử vong.