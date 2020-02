Các hãng hàng không bắt đầu cắt giảm các tuyến vận tải tới thành phố Daegu

Photo : KBS News

Các hãng hàng không ở Hàn Quốc đã bắt đầu điều chỉnh chuyến bay tới khu vực "ổ dịch" thành phố Daegu, trong bối cảnh dịch corona-19 đang tập trung nhiều tại địa phương này và tỉnh Bắc Gyeongsang.Giới kinh doanh hàng không ngày 24/2 cho biết hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air) đã quyết định ngừng khai thác chuyến bay từ thành phố Daegu tới đảo Jeju, và chuyến trung chuyển từ sân bay quốc tế Incheon tới thành phố Daegu và ngược lại từ ngày 25/2 tới ngày 28/3.Korean Air đưa ra phương án này chỉ một ngày sau khi quyết định vận hành hai tuyến trên hai ngày một lần. Hãng giải thích nguyên nhân ra quyết định này là do xét thấy nhu cầu đi lại của người dân giảm bởi dịch corona-19.Hãng Asiana Airlines sau khi cắt giảm chuyến bay khứ hồi từ Daegu tới đảo Jeju từ ba lần mỗi ngày xuống còn hai lần mỗi ngày cũng đã quyết định ngừng khai thác tuyến này từ ngày 25/2 tới 9/3.Các hãng hàng không giá rẻ cũng liên tiếp cắt giảm hoặc hủy các chuyến bay quốc tế và nội địa tới thành phố Daegu. Jeju Air đã quyết đinh tạm thời ngừng khai thác tuyến Daegu-Jeju từ ngày 24/2 tới 29/2. Hãng Air Busan cũng đã dừng vận hành tuyến Daegu-Jeju từ ngày 24/2.Hãng T'way Air dự kiến cũng sẽ cân nhắc phương án cắt giảm các đường bay trong nước tới thành phố Daegu do dịch corona-19 đang lây lan rộng tại thành phố này.Tính đến nay, dù đã có nhiều hãng hàng không tự điều chỉnh chuyến bay, nhưng do Chính phủ ngày 23/2 đã nâng cảnh báo dịch corona-19 lên mức "nghiêm trọng", Bộ Địa chính và giao thông sẽ có thể ra quyết định cắt giảm hay điều chỉnh chuyến bay, cũng như hạn chế vận hành đường sắt, giao thông công cộng, vận chuyển hàng hóa.Do biện pháp này sẽ tác động mạnh tới cuộc sống hàng ngày của người dân, nên trước mắt các hãng hàng không, đường sắt sẽ tiến hành tăng cường công tác phòng dich nội bộ. Tuy nhiên, nếu mức cảnh báo "nghiêm trọng" vẫn tiếp tục kéo dài, có khả năng Chính phủ sẽ phải giới hạn vận chuyển hàng hóa và hành khách tới những địa phương có số ca nhiễm cao để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.Bộ Hải dương và thủy sản cũng có thể đưa ra biện pháp hạn chế vận hành, cắt giảm tàu thuyền. Không loại trừ khả năng lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân cũng sẽ điều chỉnh các phương tiện giao thông.