Chỉ số KOSPI giảm gần 4% do ảnh hưởng của dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Do cú sốc từ số ca nhiễm corona-19 tăng vọt nhiều ngày liên tiếp, chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) ngày 24/2 đã giảm gần 4%, xuống dưới ngưỡng 2.080 điểm.Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, chỉ số KOSPI đạt 2.079,04 điểm, giảm 83,8 điểm (3,87%) so với phiên trước đó. Mở đầu phiên giao dịch, chỉ số KOSPI đã đạt 2.114,04 điểm, giảm 48,8 điểm (2,26%) so với một ngày trước, sau đó càng giảm sâu hơn.Tại sàn giao dịch KOSPI, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 786,8 tỷ won (645,2 triệu USD). Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư lần lượt mua ròng 67,7 tỷ won (55,5 triệu USD) và 192,8 tỷ won (158,1 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc với 639,28 điểm, giảm 28,7 điểm (4,3%). Chỉ số này xuất phát ở mức 653,4 điểm, sau đó giảm 14,59 điểm (2,18%), càng về cuối phiên giao dịch càng giảm sâu hơn.Tại sàn giao dịch KOSDAQ, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 30,4 tỷ won (24,9 triệu USD) và 2,2 tỷ won (1,8 triệu USD). Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 41,9 tỷ won (34,3 triệu USD).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đạt 1.220,2 won đổi 1 USD, tăng 11 won so với phiên giao dịch một ngày trước. Đây là tỷ giá cao nhất trong hơn 6 tháng qua, kể từ sau ngày 13/8 năm ngoái (1.222,2 won đổi 1 USD).Tỷ giá hối đoái won/USD đã tăng 31 won trong ba ngày qua, được phân tích là do tâm lý đầu tư vào tài sản tiền won trên thị trường ngoại hối toàn cầu xấu đi vào cuối tuần trước, sau khi số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tăng vọt.