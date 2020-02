Thủ tướng chuyển trụ sở công tác tới thành phố Daegu để chỉ đạo phòng dịch corona-19

Photo : KBS News

Do cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm đã được nâng lên mức "nghiêm trọng", Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Chung Sye-kyun sẽ chuyển trụ sở công tác tới thành phố Daegu, một trong hai "ổ dịch" corona-19, từ ngày 25/2.Sau khi kết thúc cuộc họp Nội các cùng ngày, Thủ tướng Chung cho biết sẽ trực tiếp tới chỉ đạo công tác phòng dịch tại thành phố Daegu.Thủ tướng nhấn mạnh Bộ trưởng các ban ngành liên quan hiện đang rà soát và nắm bắt tình hình dịch bệnh; cán bộ phụ trách thuộc Văn phòng Thủ tướng, Bộ Phúc lợi và xã hội, Bộ Hành chính và an toàn đều đang thường trú ở địa phương để đối phó với dịch bệnh. Việc Thủ tướng chuyển trụ sở công tác tới thành phố Daegu thể hiện quyết tâm dồn toàn lực đối phó với dịch bệnh của Chính phủ.Liên quan tới yêu cầu tuyên bố thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là "khu vực thảm họa đặc biệt", Thủ tướng Chung giải thích biện pháp này không có hiệu quả thực tế đối với bệnh truyền nhiễm, và Chính phủ hiện đã áp dụng biện pháp mạnh hơn.Về yêu cầu của chính giới rằng Tổng thống cần khởi động "quyền ban lệnh khẩn cấp về tài chính và kinh tế", Thủ tướng cho biết đây là một trong những biện pháp được cân nhắc để đối phó với những khó khăn kinh tế phát sinh do dịch corona-19. Tuy nhiên, tất cả những khả năng này hiện đang được xem xét dựa theo tình hình thực tế.Về yêu cầu cấm nhập cảnh đối với người Trung Quốc đến từ địa phương khác ngoài tỉnh Hồ Bắc, Thủ tướng tái xác nhận lập trường của Chính phủ là vẫn duy trì biện pháp hiện tại.