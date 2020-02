Số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tăng lên 893 người

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính tới 9 giờ sáng ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới so với số liệu 4 giờ chiều hôm trước, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm corona-19 trong nước lên 893 người.60 bệnh nhân mới ghi nhận gồm 49 ca ở "tâm dịch" là thành phố Daegu và tỉnh bắc Gyeongang, 5 ca ở tỉnh Gyeonggi, 3 ca ở Busan, 2 ca ở Seoul, 1 ca ở tỉnh Nam Gyeongsang.Như vậy, tổng số bệnh nhân thuộc thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đã tăng lên thành 731 người. Tính tới 9 giờ sáng 24/2, số bệnh nhân có liên quan đến hai "ổ dịch" là nhà thờ Shincheonji tại thành phố Daegu và bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo lần lượt là 456 người và 113 người. Con đường lây nhiễm của các bệnh nhân ghi nhận sau đó hiện vẫn chưa được công bố.Hiện tại, số ca tử vong do virus corona-19 tại Hàn Quốc là 9 ca, trong đó có 6 ca là bệnh nhân của bệnh viện Daenam ở Cheongdo. Ca tử vong thứ 9 là một phụ nữ 68 tuổi từng nhập viện do suy hô hấp tại bệnh viện Đại học Kyungpook (huyện Chilgok, tỉnh Bắc Gyeongsang) ngày 23/2, sau đó qua đời tối 24/2. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus corona-19.Số bệnh nhân được điều trị khỏi hẳn là 22 người. Tổng số người được xét nghiệm virus corona-19 là 36.000 người, trong đó có 22.550 người cho kết quả âm tính, 13.273 người vẫn đang chờ kết quả.Do phần lớn ca nhiễm là các tín đồ của nhà thờ Shincheonji tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, Chính phủ đã quyết định tiến hành điều tra toàn bộ tín đồ của giáo phái này ở các nhà thờ khác trên toàn quốc.Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng khu vực, Chính phủ quyết định từ ngày 25/2 tạm dừng chế độ lưu thông xe cơ quan Nhà nước theo biển chẵn-lẻ hiện đang triển khai tại Seoul, khu vực lân cận thủ đô và 6 thành phố lớn, nhằm giảm bớt khả năng virus lây lan vào thời điểm đi làm hoặc tan sở.Cùng với đó, Chính phủ sẽ áp dụng khung giờ đi làm, tan sở lệch nhau giữa các cơ quan Nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân áp dụng chế độ làm việc linh hoạt đối với người lao động, như cho phép làm việc tại nhà.Ngoài ra, Chính phủ cũng đã triển khai đối sách về cung cầu khẩu trang, đang là mặt hàng khan hiếm trên cả nước. Từ 26/2, Chính phủ cấm các doanh nghiệp thương mại trong nước xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài. Các đơn vị sản xuất chỉ được xuất khẩu tối đa 10% khối lượng sản xuất trong ngày, hơn một nửa sẽ phải xuất cho các đơn vị bán hàng do Nhà nước chỉ định, quản lý, ưu tiên cung cấp cho thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai địa phương được chỉ định là "khu vực quản lý đặc biệt về bệnh truyền nhiễm".