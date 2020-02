Israel thuê máy bay chở du khách Hàn Quốc về nước

Photo : YONHAP News

9 giờ sáng ngày 25/2, chuyến bay thuê bao thứ nhất chở 220 khách du lịch Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Ben Gurion, Tel Aviv, Israel, đã tới sân bay quốc tế Incheon. Sau khi tiến hành quy trình kiểm dịch tại sân bay, các công dân Hàn Quốc đã trở về nhà.Lúc 3 giờ chiều 25/2, chuyến bay thuê bao thứ hai chở 196 du khách Hàn Quốc khác đã tới sân bay Incheon.Hai chuyên cơ này do Chính phủ Israel thuê để chở những khách du lịch Hàn Quốc có nguyện vọng về nước sau khi gặp nhiều bất tiện bởi công bố cấm người Hàn nhập cảnh và khuyến cáo cách ly của Chính phủ Israel ngày 23/2, nhằm ngăn chặn dịch corona-19.Chính phủ Israel ngày 24/2 cho biết do chuyến bay định kỳ tới Hàn Quốc không đủ, nên nước này quyết định trả toàn bộ chi phí thuê hai máy bay chở công dân Hàn Quốc về nước.Hiện vẫn còn khoảng 400-500 du khách Hàn Quốc đang lưu lại quốc gia Do thái. Chính phủ Israel sẽ nắm bắt tiếp tình hình những người Hàn muốn về nước để quyết định có thuê tiếp chuyến bay thứ ba vào ngày 26/2 hay không.