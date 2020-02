Quân đội xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm corona-19 do tiếp xúc với ca nhiễm trước

Photo : YONHAP News

Tính tới 4 giờ chiều 24/2, đã có tổng cộng 13 ca nhiễm dịch corona-19 trong quân đội Hàn Quốc, tăng 6 người so với một ngày trước.Trong số đó, có ba người từng tiếp xúc với binh sĩ đơn vị Lục quân ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, bị chẩn đoán nhiễm dịch corona-19 ba ngày trước đó.Đây là những ca lây nhiễm do tiếp xúc với ca nhiễm trước đầu tiên trong quân đội.Một hạ sĩ quan khác trong cùng đơn vị quân đội trên cũng đã được chẩn đoán nhiễm dịch corona-19 ngày 24/2. Người này không tiếp xúc với ca nhiễm trước nhưng được xác định là từng đến thành phố Daegu.Doanh trại Lục quân ở thành phố Daegu, nơi phát sinh ca nhiễm ngày 22/2 vừa qua, cũng ghi nhận thêm hai ca nhiễm nữa, gồm một người giữ cấp bậc sĩ quan đã từng tiếp xúc với ca nhiễm trước, và một người khác là nhân viên hành chính.Tính đến ngày 24/2, quân đội đã cách ly hơn 7.900 người, tăng hơn 1.000 người so với ngày 23/2.Bộ Quốc phòng đã chỉ thị quân đội cả nước ngừng toàn bộ các buổi huấn luyện ngoài trời.Một người nhà của binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng được chẩn đoán nhiễm corona-19 ngày 24/2.Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã nâng mức độ cảnh báo nguy hiểm với dịch corona-19 từ mức "trung" lên mức "cao", sau khi người nhà của một binh lính từng thăm căn cứ quân sự ở thành phố Daegu bị nhiễm bệnh.