84% người nhập cảnh theo quy trình đặc biệt đã cài ứng dụng tự theo dõi sức khỏe

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo sáng 25/2 đã mở buổi họp báo, công bố 84% trong hơn 60.000 hành khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Macao nhập cảnh vào Hàn Quốc theo quy trình đặc biệt đã cài ứng dụng tự theo dõi sức khỏe.Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi kiêm Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Gang-rip cho biết trong số những người cài đặt ứng dụng, 416 người trả lời có triệu chứng nghi ngờ.Cơ quan chức năng đã liên lạc với những người này, nhận định có 87 người cần tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ai có kết quả dương tính với virus corona-19.Theo quy trình nhập cảnh đặc biệt, khi hành khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Macao nhập cảnh tại sân bay sẽ phải xác nhận số điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc và cài đặt ứng dụng tự theo dõi sức khỏe.Với những người chưa cài ứng dụng, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quản lý qua điện thoại từ tổng đài. Người nào liên tục không nghe điện thoại sẽ bị gửi tin nhắn cảnh cáo. Cơ quan phòng dịch sẽ đề nghị Sở Cảnh sát ở các địa phương nắm bắt vị trí của người đó và yêu cầu phối hợp.