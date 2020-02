Chuyên gia quốc tế thán phục năng lực và quy mô chẩn đoán corona-19 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Các chuyên gia lĩnh vực y tế của Mỹ và châu Âu đều bày tỏ thán phục tốc độ và quy mô xử lý xét nghiệm, chẩn đoán dịch corona-19 hết sức nhanh chóng của cơ quan y tế Hàn Quốc.Trên tài khoản Twitter cá nhân, Cựu Cục trưởng Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb đã đăng tải số liệu thống kê tình hình phát sinh dịch corona-19 của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC), đánh giá năng lực chẩn đoán của Hàn Quốc là rất đáng khâm phục khi có tới 20.000 người đã kiểm tra, hoặc đang đợi kết quả xét nghiệm corona-19.Marion Coufman, Trưởng Khoa Virus học - Đại học Y Erasmus (Hà Lan), chuyên gia quốc tế về Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), ngày 24/2 cũng chia sẻ trên trang Twitter cá nhân là hết sức thán phục năng lực kiểm tra và chẩn đoán dịch corona-19 của Hàn Quốc.Ngoài ra còn có nhiều bài viết so sánh năng lực chẩn đoán corona-19 của Hàn Quốc với các quốc gia khác. Phóng viên David Lim phụ trách lĩnh vực y tế của tờ Politico chuyên về chính trị của Mỹ đã chia sẻ trên Twitter rằng Hàn Quốc đã xét nghiệm corona-19 cho 27.852 người, năng lực đáng kinh ngạc mà Mỹ chưa thể đạt được.Chia sẻ trên trang Twitter, cựu Cục trưởng FDA Gottlieb còn nghi ngờ rằng số ca nhiễm corona-19 thực tế ở Nhật Bản có thể nhiều hơn con số công bố, do số người được kiểm tra ở Nhật Bản ít hơn nhiều so với Hàn Quốc.Có phân tích cho rằng lý do số ca nhiễm corona-19 ở Hàn Quốc tăng nhanh là nhờ năng lực chẩn đoán vượt bậc và tính minh bạch và cởi mở của xã hội Hàn Quốc.Trả lời phỏng vấn của tạp chí Time (Mỹ), Tiến sĩ Andray Abrahamian, chuyên viên nghiên cứu thuộc Đại học George Mason ở Hàn Quốc, nhận định các ca nhiễm corona-19 ở Hàn Quốc khá nhiều, cho thấy năng lực chẩn đoán, tự do ngôn luận, tính dân chủ và tinh thần trách nhiệm của Chính phủ Hàn Quốc.Vincent Yee, tự giới thiệu là biên tập viên phụ trách mục Tin nhanh của hãng tin Reuters (Anh) ở Trung Quốc, ngày 23/2 nhận định trên Twitter rằng năng lực xét nghiệm corona-19 tối đa của Hàn Quốc hiện tại là 10.000 người. Kết quả kiểm tra có sau 6 tiếng, tuy nhiên thi thoảng vẫn có trường hợp phán đoán kết quả sai.