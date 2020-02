Người nước ngoài đầu tiên tử vong do dịch corona-19 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một bệnh nhân nam giới 35 tuổi, quốc tịch Mông Cổ, đã tử vong ngày 25/2 khi đang điều trị cách ly do nhiễm dịch corona-19 tại Bệnh viện Myongji (thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi).Đây là ca tử vong thứ 11, cũng là người nước ngoài đầu tiên tử vong do nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc.Bệnh viện Myongji cho biết bệnh nhân trên vốn mắc bệnh gan mãn tính và suy thận thời kỳ cuối, nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 12/2 để cấy ghép gan. Tuy nhiên, do gan tổn thương nhiều nên bệnh nhân đã từ bỏ phẫu thuật và điều trị ở phòng cấp cứu Bệnh viện Đại học Seoul tới ngày 18/2. Sau đó, bệnh nhân về nhà ở cùng vợ và chị gái tại phường Byeollae, thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi).Khoảng 6 giờ sáng 24/2, bệnh tình trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Myongji bằng xe cấp cứu. Tại Bệnh viện Myongji, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm dịch corona-19 và lập tức được đưa vào điều trị cách ly. Trong quá trình này, bệnh nhân được cho là đã có hai lần tim ngừng đập.6 người đã tiếp xúc gần bệnh nhân gồm vợ, chị gái và người thân đã được xét nghiệm dịch corona-19, song đều cho kết quả âm tính.Cơ quan y tế đã thông báo với Bệnh viện Đại học Seoul về ca bệnh này, và phía bệnh viện cùng ngày đã cho ngừng một số hoạt động tại phòng cấp cứu. Bác sĩ Bệnh viện Đại học Seoul cho biết đã kiểm tra và xác định bệnh nhân không có triệu chứng viêm phổi.Hai ca tử vong một ngày trước là một phụ nữ 69 tuổi, từng tiếp xúc với ca nhiễm tại nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu, và một bệnh nhân nam 58 tuổi có liên quan tới bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang.