Quốc hội Hàn Quốc thông qua gói ba dự luật về dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc đã mở cửa trở lại từ 9 giờ sáng 26/2 sau khi tạm thời đóng cửa từ 6 giờ tối 24/2 để tiến hành các biện pháp phòng dịch toàn diện do lo ngại dịch corona-19. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã mở phiên toàn thể bị hoãn ngày 24/2, thông qua gói ba dự luật liên quan đến dịch corona-19 là dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch, Luật Y tế và Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm.Dự thảo sửa đổi Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm có nội dung cung cấp khẩu trang cho tầng lớp yếu thế như trẻ em, người cao tuổi khi Chính phủ ban cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm trên mức "chú ý". Dự thảo còn cấm xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay trong thời gian do Bộ trưởng Y tế và phúc lợi công bố, trong trường hợp bùng phát bệnh truyền nhiễm khiến giá các mặt hàng này tăng vọt hoặc khan hiếm nguồn cung. Dự thảo cũng điều chỉnh số nhân lực điều tra dịch tễ thuộc Bộ Y tế và phúc lợi từ 30 người như hiện nay lên trên 100 người, bắt buộc các dược sĩ, cơ sở y tế phải kiểm tra thông tin bệnh nhân trên hệ thống cung cấp thông tin du lịch nước ngoài trước khi kê thuốc. Ngoài ra, dự thảo cho phép cơ quan chức năng có thể cưỡng chế nhập viện, cách ly đối với những người nghi mắc bệnh truyền nhiễm, nếu vi phạm lệnh cách ly có thể bị tối đa 1 năm tù giam, 10 triệu won tiền phạt (8.200 USD). Các hành vi từ chối chẩn đoán bệnh truyền nhiễm hoặc điều tra dịch tễ, khai báo gian dối cũng sẽ bị xử phạt.Dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch có nội dung Bộ trưởng Y tế và phúc lợi có thể đề nghị Bộ trưởng Tư pháp cấm nhập cảnh với những người nước ngoài đến từ các khu vực bùng phát bệnh truyền nhiễm, hoặc quá cảnh tại khu vực đó.Dự thảo sửa đổi Luật Y tế thiết lập thêm hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đối với các bệnh nhân, người bảo hộ, đội ngũ nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế.Quốc hội kỳ vọng gói ba dự luật này sẽ nâng cao năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm của Hàn Quốc, giảm nỗi bất an của người dân do dịch corona-19.Cùng ngày 26/2, Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee In-young đã xin lỗi về việc phát ngôn viên Hong Ik-pyo của đảng này sử dụng cụm từ "phong tỏa tối đa" thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trong cuộc họp với Chính phủ và Phủ Tổng thống một ngày trước. Ông Lee giải thích từ "phong tỏa" ở đây mang ý nghĩa ngăn chặn dịch truyền nhiễm, xin lỗi người dân vì người phát ngôn Hong đã thiếu chú ý khi lựa chọn từ ngữ.Trong khi đó, Chủ tịch đảng Hợp nhất Tương lai Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh đối tượng Chính phủ cần "phong tỏa" không phải là thành phố Daegu, mà là những người đến từ Trung Quốc có nguy cơ lây lan dịch bệnh vào trong nước.Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch các đảng cầm quyền và đối lập sẽ hội đàm vào ngày 28/2, dự kiến thảo luận đối sách phòng dịch, phương án hợp tác liên đảng, hỗ trợ giới tiểu thương khắc phục thiệt hại do dịch bệnh. Ngoài ra, có thể Tổng thống sẽ trao đổi với lãnh đạo các đảng về ngân sách bổ sung đối phó với dịch corona-19.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan cho biết nếu dự thảo ngân sách bổ sung không được thông qua kịp thời, đảng này sẽ kiến nghị Tổng thống ban sắc lệnh khẩn cấp về kinh tế, tài chính, đối phó với dịch bệnh.