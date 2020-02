Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 26/2, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Chung-in phân tích Bắc Triều Tiên đã cảnh báo khiêu khích cuối năm ngoái nhưng lại kiềm chế không có hành động thực tế nào là do kỳ vọng vào dự thảo nghị quyết mà Nga và Trung Quốc đã trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đề nghị nới lỏng cấm vận với miền Bắc.Theo ông Moon, nếu nới lỏng cấm vận với Bình Nhưỡng có thể giúp thúc đẩy đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, thì đây là điều nên làm. Trong trường hợp Bắc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận, Liên hợp quốc vẫn có thể áp đặt lại cấm vận với nước này.Ông Moon cho rằng để khơi thông đối thoại Mỹ-Triều đang bế tắc, Washington nên thay đổi thái độ cứng rắn trong đàm phán với Bình Nhưỡng, thay vì chỉ đơn phương yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ phát triển hạt nhân thì có thể giảm nhẹ cấm vận với nước này.Cố vấn Moon cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang trao đổi về phương án trên, cân nhắc đến cả lập trường của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, người kịch liệt phản đối "một cuộc đàm phán nhục nhã".Ông Moon nhấn mạnh trong khi Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích thì Mỹ cũng nên dừng tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, tránh đẩy cao căng thẳng. Cố vấn đặc biệt Phủ Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc vì Mỹ đã từ chối đề xuất của Bắc Triều Tiên là nước này sẽ phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun để đổi lấy giảm nhẹ cấm vận, khiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái thất bại.