Quân đội Hàn-Mỹ hoãn tập trận chung đầu tháng 3

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ ngày 27/2 đã mở buổi họp báo chung tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, công bố quyết định hoãn cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy, dự kiến diễn ra đầu tháng 3, cho tới khi có thông báo tiếp theo.Quyết định trên được đưa ra sau khi liên quân hai nước xem xét việc Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm với dịch corona-19 lên mức cao nhất là "nghiêm trọng". Đây là lần đầu tiên liên quân hai nước hoãn tập trận chung do bệnh truyền nhiễm.Quân đội hai nước giải thích đã đặt nỗ lực ngăn chặn dịch corona-19 và sự an toàn của binh lính lên hàng đầu. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Park Han-ki đề xuất hoãn tập trận trước, và Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams đã nhất trí sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của dịch corona-19 tại Hàn Quốc.Quân đội hai nước khẳng định vẫn giữ ý chí vững vàng về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, kỳ vọng quyết định hoãn tập trận sẽ hỗ trợ cho công tác đối phó dịch bệnh của Chính phủ Hàn Quốc. Dù hoãn tập trận, nhưng liên quân Hàn-Mỹ vẫn duy trì khả năng răn đe quân sự ở mức cao, cũng như trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc để đối phó với bất cứ uy hiếp nào nhắm vào Hàn Quốc.Ở một diễn biến khác, trong buổi điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó nhằm đảm bảo an toàn cho binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trước dịch corona-19. Ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ là bảo vệ các binh lính cùng gia đình, đồng thời đảm bảo năng lực thực thi nhiệm vụ.Sau khi một binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tại căn cứ Carroll thuộc huyện Chilgok, tỉnh Bắc Gyeongsang bị kết luận nhiễm corona-19, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ đã nâng cảnh báo lên mức cao, yêu cầu các binh lính hạn chế tham gia sự kiện bên ngoài không cần thiết, tránh tới nhà hàng, cửa hàng, rạp chiếu phim, và những nơi tập trung trên 20 người.